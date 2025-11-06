< sekcia Regióny
Spišské divadlo uvedie prvú inscenáciu novej sezóny, je ňou Kubo
Dej veselohry Jozefa Hollého tvorcovia na Spiši zasadili do začiatku 90. rokov do polorozpadnutého mäsokombinátu.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 6. novembra (TASR) - Spišské divadlo uvedie v piatok 7. novembra prvú inscenáciu novej, v poradí 35. divadelnej sezóny. Tá sa tematicky nesie v duchu hesla „Staré dobré časy?“ s cieľom otvoriť diskusiu, vyvolať reflexiu či zobraziť kontrasty a paralely medzi súčasnosťou a minulosťou, a to rovnako humornou ako vážnou formou. Prvou inscenáciou bude Kubo, ktorú umelecký súbor uvedie tradične a zároveň trochu inak, v spišskom nárečí. Informovala o tom vedúca úseku obchodu a prevádzky divadla Michaela Bartošová.
Dej veselohry Jozefa Hollého tvorcovia na Spiši zasadili do začiatku 90. rokov do polorozpadnutého mäsokombinátu. Režisér Martin Bašista stavia humor na charakteroch a prostredí. „Kubo pre mňa nie je len veselohra - je to zrkadlo ľudskej povahy, ktoré sa otvára pred divákom. Každá postava, každý konflikt a každý absurdný moment ukazuje, ako nás ovplyvňuje svet okolo nás a ako sa v nás odrážajú túžby, slabosti a potreba niekam patriť. Groteskný realizmus, absurdné situácie a humor sú nástrojmi, ktorými skúmame vzťahy, moc, pominuteľnosť času a večné otázky, kto sme a kam patríme,“ vysvetľuje režisér, ktorého vedenie oslovilo na základe úspešného štúdiového projektu My a tí druhí z minulej sezóny. Jeho originálny prístup k spracovaniu tejto slovenskej klasiky podľa umeleckého šéfa divadla Viktora Kollára určite prinesie nové perspektívy.
Scénickou a kostýmovou výtvarníčkou inscenácie je Daša Krištofovičová, hudbu zložil Martin Bučko a tvorivý tím dopĺňa dramaturgička Sofia Skokanová. V predstavení účinkujú domáci protagonisti Jozef Novysedlák, Mária Brozmanová, Filip Brišák, Katarína Turčanová, Kristína Kotarbová, ďalej Mikuláš Dzurík, Pavol Gmuca, Peter Gedeon a Petra Dzuriková. V hre hosťuje aj Peter Cako. Inscenácia vychádza z textu Jozefa Hollého, ktorý do spišského nárečia preložil ešte v roku 2016 Anton Kret, rodák zo Smižian. Uvádzanie hier v regionálnom nárečí má v Spišskom divadle dlhú tradíciu, príkladom sú inscenácie Až tri v taňcu na Vidermaňcu z roku 2018 či Ženský zákon (po špiski) z roku 2013.
Dej veselohry Jozefa Hollého tvorcovia na Spiši zasadili do začiatku 90. rokov do polorozpadnutého mäsokombinátu. Režisér Martin Bašista stavia humor na charakteroch a prostredí. „Kubo pre mňa nie je len veselohra - je to zrkadlo ľudskej povahy, ktoré sa otvára pred divákom. Každá postava, každý konflikt a každý absurdný moment ukazuje, ako nás ovplyvňuje svet okolo nás a ako sa v nás odrážajú túžby, slabosti a potreba niekam patriť. Groteskný realizmus, absurdné situácie a humor sú nástrojmi, ktorými skúmame vzťahy, moc, pominuteľnosť času a večné otázky, kto sme a kam patríme,“ vysvetľuje režisér, ktorého vedenie oslovilo na základe úspešného štúdiového projektu My a tí druhí z minulej sezóny. Jeho originálny prístup k spracovaniu tejto slovenskej klasiky podľa umeleckého šéfa divadla Viktora Kollára určite prinesie nové perspektívy.
Scénickou a kostýmovou výtvarníčkou inscenácie je Daša Krištofovičová, hudbu zložil Martin Bučko a tvorivý tím dopĺňa dramaturgička Sofia Skokanová. V predstavení účinkujú domáci protagonisti Jozef Novysedlák, Mária Brozmanová, Filip Brišák, Katarína Turčanová, Kristína Kotarbová, ďalej Mikuláš Dzurík, Pavol Gmuca, Peter Gedeon a Petra Dzuriková. V hre hosťuje aj Peter Cako. Inscenácia vychádza z textu Jozefa Hollého, ktorý do spišského nárečia preložil ešte v roku 2016 Anton Kret, rodák zo Smižian. Uvádzanie hier v regionálnom nárečí má v Spišskom divadle dlhú tradíciu, príkladom sú inscenácie Až tri v taňcu na Vidermaňcu z roku 2018 či Ženský zákon (po špiski) z roku 2013.