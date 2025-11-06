Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Spišské divadlo uvedie prvú inscenáciu novej sezóny, je ňou Kubo

Na snímke Spišské divadlo. Foto: TASR- Veronika Mihaliková

Dej veselohry Jozefa Hollého tvorcovia na Spiši zasadili do začiatku 90. rokov do polorozpadnutého mäsokombinátu.

Autor TASR
Spišská Nová Ves 6. novembra (TASR) - Spišské divadlo uvedie v piatok 7. novembra prvú inscenáciu novej, v poradí 35. divadelnej sezóny. Tá sa tematicky nesie v duchu hesla „Staré dobré časy?“ s cieľom otvoriť diskusiu, vyvolať reflexiu či zobraziť kontrasty a paralely medzi súčasnosťou a minulosťou, a to rovnako humornou ako vážnou formou. Prvou inscenáciou bude Kubo, ktorú umelecký súbor uvedie tradične a zároveň trochu inak, v spišskom nárečí. Informovala o tom vedúca úseku obchodu a prevádzky divadla Michaela Bartošová.

Dej veselohry Jozefa Hollého tvorcovia na Spiši zasadili do začiatku 90. rokov do polorozpadnutého mäsokombinátu. Režisér Martin Bašista stavia humor na charakteroch a prostredí. „Kubo pre mňa nie je len veselohra - je to zrkadlo ľudskej povahy, ktoré sa otvára pred divákom. Každá postava, každý konflikt a každý absurdný moment ukazuje, ako nás ovplyvňuje svet okolo nás a ako sa v nás odrážajú túžby, slabosti a potreba niekam patriť. Groteskný realizmus, absurdné situácie a humor sú nástrojmi, ktorými skúmame vzťahy, moc, pominuteľnosť času a večné otázky, kto sme a kam patríme,“ vysvetľuje režisér, ktorého vedenie oslovilo na základe úspešného štúdiového projektu My a tí druhí z minulej sezóny. Jeho originálny prístup k spracovaniu tejto slovenskej klasiky podľa umeleckého šéfa divadla Viktora Kollára určite prinesie nové perspektívy.

Scénickou a kostýmovou výtvarníčkou inscenácie je Daša Krištofovičová, hudbu zložil Martin Bučko a tvorivý tím dopĺňa dramaturgička Sofia Skokanová. V predstavení účinkujú domáci protagonisti Jozef Novysedlák, Mária Brozmanová, Filip Brišák, Katarína Turčanová, Kristína Kotarbová, ďalej Mikuláš Dzurík, Pavol Gmuca, Peter Gedeon a Petra Dzuriková. V hre hosťuje aj Peter Cako. Inscenácia vychádza z textu Jozefa Hollého, ktorý do spišského nárečia preložil ešte v roku 2016 Anton Kret, rodák zo Smižian. Uvádzanie hier v regionálnom nárečí má v Spišskom divadle dlhú tradíciu, príkladom sú inscenácie Až tri v taňcu na Vidermaňcu z roku 2018 či Ženský zákon (po špiski) z roku 2013.
