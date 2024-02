Spišské divadlo v týchto dňoch uvedie dve nové premiéry

Spišská Nová Ves 13. februára (TASR) - Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi v týchto dňoch uvedie dve nové premiéry. Už tento piatok 16. februára diváci uvidia kabaret s pesničkami francúzskej šansoniérky pod názvom Edith. O týždeň neskôr 23. februára to bude komédia Okuliare Eltona Johna. Informovala o tom hovorkyňa divadla Veronika Fitzeková.



"Začiatok predstavenia Edith je o 19. hodine. Prvá tohtoročná premiéra je výnimočná aj tým, že sa uskutoční v nových priestoroch experimentálneho štúdia Spišského divadla, ktoré bolo pre rekonštrukciu takmer tri roky uzatvorené," uviedla Fitzeková s tým, že do neľahkej úlohy známej speváčky režisér Viktor Kollár vybral herečku Katarínu Turčanovú. Predstavenie sa začne netradične už vo vestibule historickej budovy divadla na Radničnom námestí. Po jeho skončení sa uskutoční slávnostné otvorenie zmodernizovaného štúdia.



Budúcotýždňová premiéra sa bude konať na veľkej scéne divadla, začiatok je rovnako o 19. hodine. "Ide o komédiu plnú futbalu, rockovej hudby, krehkých vzťahov a komických náhod pod režisérskou taktovkou Mila Kráľa," priblížila Fitzeková.



Do konca sezóny chce divadlo stihnúť ešte jednu premiéru, a to komédie Sprievodca sexuálnou výchovou pre nové tisícročie.