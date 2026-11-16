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Spišské múzeum pripravilo výstavu o zaniknutých kúpeľoch na Spiši
Návštevníci môžu výstavu v historickej radnici na Námestí Majstra Pavla vidieť do konca apríla 2027. Následne bude počas letnej turistickej sezóny prezentovaná aj na Spišskom hrade.
Autor TASR
Levoča 16. novembra (TASR) - SNM-Spišské múzeum v Levoči v uplynulých dňoch otvorilo výstavu o zaniknutých kúpeľoch na Spiši. Vedúci oddelenia odborných činností múzea Jozef Kušnír informoval, že téme výstavy sa dlhodobo venuje Ernest Rusnák, ktorý je aj zberateľom historických pohľadníc.
„Panelová výstava na poschodí radnice mapuje prostredníctvom zachovaných historických pohľadníc kúpele, ktoré existovali v prostredí Spiša už od 18. storočia, no z viacerých príčin v minulosti zanikli,“ uviedol Kušnír.
Prostredníctvom pohľadníc chce múzeum návštevníkom priblížiť bohatú kúpeľnú tradíciu Spiša, pripomenúť význam jednotlivých kúpeľov, a to nielen v oblasti zdravotnej starostlivosti a rekreácie. „Kúpele boli tiež miestom čulého spoločenského života a vďaka nim prichádzali do tohto regiónu návštevníci z celého Uhorska a z priľahlých území Poľska,“ pripomenul Kušnír.
Kúpeľníctvo v Uhorsku zaznamenalo výrazný rozmach najmä od 16. storočia. Lekári postupne prehodnocovali staré postupy a vďaka novým poznatkom z medicíny a chémie položili základy modernej balneológie. V druhej polovici a koncom 19. storočia sa liečba rozšírila o vodoliečbu, masáže, elektroliečbu či rehabilitáciu, čím vznikla komplexná kúpeľná starostlivosť, ako je známa v súčasnosti.
„K najstarším kúpeľom na Slovensku patrili kúpele na Sivej Brade, známe aj pod názvom Šibra. Miestne pramene sa využívali predovšetkým na liečbu kožných a reumatických ochorení. Pre Levočanov budú akiste zaujímavé Levočské kúpele, nachádzajúce sa päť kilometrov severne od mesta. Vznikli v 19. storočí a slúžili na liečbu rôznych ochorení a napriek svojej obľúbenosti ich rozvoj ukončila druhá svetová vojna a pôvodné objekty boli neskôr zbúrané,“ dodáva Rusnák.
Ďalším príkladom sú Novoveské kúpele, ktoré vznikli v roku 1890 na mieste bývalej Jánskej huty, kde liečili najmä nervové, dýchacie a tráviace ochorenia. Počas hospodárskej krízy v 30. rokoch 20. storočia však začali upadať a napokon zanikli. „Domácimi i zahraničnými návštevníkmi boli vyhľadávané Ľubovnianske kúpele, ktoré sa preslávili liečivými minerálnymi prameňmi, ktoré sa využívali na pitnú aj kúpeľnú liečbu rôznych ochorení. Osobitným príkladom sú kúpele Smerdžonka pri Červenom Kláštore, ktoré vznikli v druhej polovici 18. storočia a ich sírne pramene slúžili na liečbu reumatických a kožných ochorení. Aj Ľubické kúpele, známe aj pod nemeckým názvom Schwefelbad, mali sírne pramene, ktoré sa využívali na liečbu kožných, reumatických a nervových ochorení. Po zriadení Vojenského obvodu Javorina zanikli a všetky pôvodné objekty boli asanované,“ doplnil Rusnák.
Návštevníci môžu výstavu v historickej radnici na Námestí Majstra Pavla vidieť do konca apríla 2027. Následne bude počas letnej turistickej sezóny prezentovaná aj na Spišskom hrade.
„Panelová výstava na poschodí radnice mapuje prostredníctvom zachovaných historických pohľadníc kúpele, ktoré existovali v prostredí Spiša už od 18. storočia, no z viacerých príčin v minulosti zanikli,“ uviedol Kušnír.
Prostredníctvom pohľadníc chce múzeum návštevníkom priblížiť bohatú kúpeľnú tradíciu Spiša, pripomenúť význam jednotlivých kúpeľov, a to nielen v oblasti zdravotnej starostlivosti a rekreácie. „Kúpele boli tiež miestom čulého spoločenského života a vďaka nim prichádzali do tohto regiónu návštevníci z celého Uhorska a z priľahlých území Poľska,“ pripomenul Kušnír.
Kúpeľníctvo v Uhorsku zaznamenalo výrazný rozmach najmä od 16. storočia. Lekári postupne prehodnocovali staré postupy a vďaka novým poznatkom z medicíny a chémie položili základy modernej balneológie. V druhej polovici a koncom 19. storočia sa liečba rozšírila o vodoliečbu, masáže, elektroliečbu či rehabilitáciu, čím vznikla komplexná kúpeľná starostlivosť, ako je známa v súčasnosti.
„K najstarším kúpeľom na Slovensku patrili kúpele na Sivej Brade, známe aj pod názvom Šibra. Miestne pramene sa využívali predovšetkým na liečbu kožných a reumatických ochorení. Pre Levočanov budú akiste zaujímavé Levočské kúpele, nachádzajúce sa päť kilometrov severne od mesta. Vznikli v 19. storočí a slúžili na liečbu rôznych ochorení a napriek svojej obľúbenosti ich rozvoj ukončila druhá svetová vojna a pôvodné objekty boli neskôr zbúrané,“ dodáva Rusnák.
Ďalším príkladom sú Novoveské kúpele, ktoré vznikli v roku 1890 na mieste bývalej Jánskej huty, kde liečili najmä nervové, dýchacie a tráviace ochorenia. Počas hospodárskej krízy v 30. rokoch 20. storočia však začali upadať a napokon zanikli. „Domácimi i zahraničnými návštevníkmi boli vyhľadávané Ľubovnianske kúpele, ktoré sa preslávili liečivými minerálnymi prameňmi, ktoré sa využívali na pitnú aj kúpeľnú liečbu rôznych ochorení. Osobitným príkladom sú kúpele Smerdžonka pri Červenom Kláštore, ktoré vznikli v druhej polovici 18. storočia a ich sírne pramene slúžili na liečbu reumatických a kožných ochorení. Aj Ľubické kúpele, známe aj pod nemeckým názvom Schwefelbad, mali sírne pramene, ktoré sa využívali na liečbu kožných, reumatických a nervových ochorení. Po zriadení Vojenského obvodu Javorina zanikli a všetky pôvodné objekty boli asanované,“ doplnil Rusnák.
Návštevníci môžu výstavu v historickej radnici na Námestí Majstra Pavla vidieť do konca apríla 2027. Následne bude počas letnej turistickej sezóny prezentovaná aj na Spišskom hrade.