Spišské múzeum pripravilo výstavu Putovanie za rozprávkou
Výstava predstavuje bohatý svet slovesného folklóru a kultúrneho dedičstva, ktoré zachoval významný etnograf, spisovateľ, evanjelický kňaz a zberateľ ľudovej slovesnosti Pavol Emanuel Dobšinský.
Autor TASR
Levoča 10. decembra (TASR) - V SNM - Spišskom múzeu v Levoči tento týždeň otvoria výstavu Putovanie za rozprávkou - zo života a diela Pavla Dobšinského. Jej autor a etnológ múzea Peter Kováč informoval, že výstava predstavuje bohatý svet slovesného folklóru a kultúrneho dedičstva, ktoré zachoval významný etnograf, spisovateľ, evanjelický kňaz a zberateľ ľudovej slovesnosti Pavol Emanuel Dobšinský. Pripravili ju pri príležitosti 140. výročia jeho úmrtia.
„Výstava mapuje jeho život, literárnu tvorbu a celoživotné dielo v rámci slovesnej folkloristiky. Približuje Dobšinského študentské roky v Levoči, jeho pôsobenie na evanjelickej fare v Revúcej u Samuela Reussa a spoluprácu s Augustínom Horislavom Škultétym pri vydávaní Slovenských povestí. Návštevníci sa dozvedia o jeho systematickom zbieraní útvarov ľudovej slovesnosti, ktoré sa stali základom slovenskej literárnej tradície a etnografického bádania,“ priblížil Kováč.
Dodal, že jedinečný zážitok poskytuje rozprávkový svet Dobšinského prostredníctvom tematických priestorov Medenej, Striebornej a Zlatej hory. Každá „hora“ predstavuje interaktívny priestor, kde sa fantázia prelína so skutočnosťou, a návštevník sa môže na chvíľu stať súčasťou rozprávky. „Výstava spája literárny svet Dobšinského s vizuálnym umením a bábkovou tradíciou, vytvárajúc jedinečný rozprávkový svet, ktorý ožíva pred očami návštevníka. Ilustračné diela významných slovenských výtvarníkov dopĺňajú originálne bábky a zbierkové predmety, čím sa jednotlivé rozprávky menia na živé, hmatateľné zážitky,“ upozornil autor.
Dodáva, že výstava Putovanie za rozprávkou je pozvaním do sveta fantázie a ľudového poznania, ktoré pretrváva stáročia a stále dokáže nadchnúť všetky generácie. Slávnostná vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 11. decembra o 16.00 h v sídelnej budove múzea na Námestí Majstra Pavla v Levoči, kde bude návštevníkom prístupná celý budúci rok.
