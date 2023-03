Spišské múzeum upozorňuje na zastaralé požiarne systémy na hrade

Levoča/Spišské Podhradie 24. marca (TASR) - Systémy protipožiarnej ochrany na Spišskom hrade sú zastaralé a je potrebné do ich výmeny pravidelne investovať. V reakcii na nedávny rozsiahly požiar pamiatok v Banskej Štiavnici to pre TASR uviedla vedúca oddelenia investičnej a prevádzkovej činnosti Slovenského národného múzea (SNM) - Spišské múzeum v Levoči Zdenka Sninčáková.



"Objekt národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je zapísaná do zoznamu UNESCO, je pod našou správou. Pamiatka je aktuálne chránená pred požiarmi v zmysle platných predpisov, je tam stála bezpečnostná služba, ktorej úlohou je aj protipožiarna ochrana a monitoring situácie a požiarna hliadka objektu," uviedla Sninčáková. Priestranstvá, teda exteriér a jednotlivé objekty, sú spolu s interiérom vybavené tiež predpísaným označením.



"Negatívnou a nebezpečnou skutočnosťou je, že tohto roku SNM z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nevykonalo pravidelnú údržbu hradného kopca, ktorý má v správe, a to ešte pred začatím vegetačného obdobia. Tá spočíva v odstránení, vykosení a vyklčovaní ročných prírastkov krovín, drevín a hlavne suchých rozľahlých trávnych porastov. Ide o opatrenia realizované v mimoriadne rizikových podmienkach, na skalnatých bralách, v násypových a prepadliskových miestach. Na to SNM nemá a nemôže mať príslušné oprávnenia, ani personálne a materiálové vybavenie, a zabezpečovala ich každoročne dodávateľským spôsobom," ozrejmila Sninčáková.



Dodala, že protipožiarne kontroly sa vykonávajú v zmysle platných predpisov raz za štvrťrok, monitoring je vykonávaný nepretržite. V objektoch, kde je inštalovaný elektronický a hlasový požiarny systém, sa vykonávajú denné, mesačné, štvrťročné kontroly a revízia jedenkrát ročne v zmysle platných predpisov. Sninčáková dodala, že hrad je poistený, aktuálnu poistnú zmluvu má Ministerstvo kultúry SR platnú do konca tohto roka. "Tá je plne v kompetencii rezortu, nie generálneho riaditeľstva SNM a ani nás, ako samostatného múzea," objasnila vedúca.



V súvislosti s ochranou pamiatok pred požiarmi je podľa nej dôležité pravidelné prideľovanie finančných prostriedkov na prevádzku a údržbu v zodpovedajúcej výške. Cieľom je nielen vykonať pravidelné kontroly, ale aj investovať do postupnej výmeny a modernizácie systémov protipožiarnej ochrany. "Tie sú vo vzťahu k súčasnému technologickému vývoju na trhu už viac ako zastaralé a dávno prekročili dobu životnosti," skonštatovala Sninčáková. Bolo by podľa nej potrebné vytvoriť a realizovať projekt finančnej podpory na moderné technické vybavenie organizácie zásahovými prostriedkami a vybavením na prvotnú ochranu pred šíriacim sa požiarom a ochranou pred znehodnotením pri požiarnom zásahu. "V našom múzeu v súčasnosti nepripravujeme z dôvodu nepridelenia prostriedkov žiadne investície či opatrenia na posilnenie ochrany pamiatky pred požiarom," uzavrela Sninčáková.