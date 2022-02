Spišské Podhradie bude chovať ovce, jedným z cieľov je záchrana sysľov

Spišské Podhradie 6. februára (TASR) – Mesto Spišské Podhradie bude chovať ovce, jedným z cieľov je aj záchrana sysľov v lokalite Spišský Jeruzalem. „Spojili sme sa na tomto projekte s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ) a ďalšími partnermi. Sysle totiž potrebujú, aby sa táto lokalita nejako spásala,“ uviedol pre TASR primátor Spišského Podhradia Michal Kapusta.



Samospráva si chce zadovážiť približne 30-kusové základné stádo plemena valaška. Primátor predpokladá, že na jar sa podarí postaviť maštaľ nad Spišským salašom a ovce by už v lete mali byť súčasťou kopca nad Spišskou Kapitulou. Ide o spoločný projekt, do ktorého sa zapájajú tiež ochranári, spišské biskupstvo i miestny salaš.



„Chceli by sme zatiaľ chovať ovečky na produkciu mäsa, plánujeme vytvoriť chránenú dielňu a v nej zamestnať jedného človeka, ktorý by sa o ovečky staral a prípadne sa učil, čo s mliekom a vlnou. Ovce, ako základné stádo, bude majetkom neziskovej organizácie a jahňatá sa stanú majetkom mesta. Tie by sme potom predávali formou 'z dvora' alebo do penziónov a na Spišský salaš,“ doplnil primátor.



Projekt, ktorý je vo vybraných lokalitách na Slovensku, v Čechách a v Poľsku financovaný aj zo zdrojov Európskej únie, má prispieť k aktívnej ochrane biotopov ohrozeného druhu sysľa pasienkového. Aktuálne nie veľmi priaznivá kvalita jeho populácie je podľa BROZ spôsobená zmenou obhospodarovania lokality, najmä zanechaním pastvy hospodárskych zvierat v krajine. Jedným z cieľov projektu je teda obnova biotopov – vyčistenie od náletových drevín a zavedenie pastvy a zároveň posilnenie populácie sysľa zabezpečením potravinovej základne.



Na projekte participuje aj Štátna ochrana prírody SR prostredníctvom Správy Národného parku (NP) Slovenský raj. „Sme radi, že po dlhých rokoch sa na Pažici a jej okolí začnú pásť ovečky. Prospeje to nielen sysľom, ale aj teplomilnej vegetácii, nehovoriac o zachovaní tradičného koloritu spišskej krajiny,“ hovorí riaditeľ Správy NP Slovenský raj Tomáš Dražil.



Spišský Jeruzalem, lokalita, kde budú ovce pásť, je komplex významných historických objektov, sústredených v okolí Spišského Podhradia. V lokalite zvanej Pažica odborníci objavili unikátnu koncepciu teritória, ktoré pripomína staroveký Jeruzalem, čo potvrdili aj historici. Podobná symbolická krajina sa nikde inde na Slovensku nenachádza.