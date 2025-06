Spišské Podhradie uspelo so žiadosťou o dotáciu na obnovu chodníkov

Spišské Podhradie 18. júna (TASR) - Mesto Spišské Podhradie uspelo so žiadosťou o dotáciu na obnovu miestnych komunikácií. Primátor Michal Kapusta informoval, že zmodernizujú cesty a chodníky, ktoré mesto prepájajú s rôznymi atrakciami. Grant získala samospráva v rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Celkovo obnovia päť úsekov.



Prvý z nich je na Štefánikovej ulici k výjazdu na železničnej stanici. „Dlhodobo prevádzkujeme počas leta turistický vláčik ‚Haničku‘ na trati Spišské Podhradie - Spišské Vlachy, kde následne je prípoj na osobné vlaky v smere Košice a Žilina - Bratislava. Tento vláčik vozí turistov do Spišského Podhradia, na Spišskú Kapitulu, Sivú Bradu, Spišský Jeruzalem, Spišský hrad, Sobotisko a Dreveník,“ uviedol primátor.



Vďaka dotácii obnovia aj komunikáciu pod Spišským hradom smerujúcu k železničnému depu. Ide o spojnicu z cesty druhej triedy k veľkému parkovisku, ktoré sa využíva ako štartovací bod pri výstupe na Spišský hrad. Zároveň slúži aj ako záchytné parkovisko pre osobnú a autobusovú dopravu pri podujatiach na Spišskej Kapitule. „Daný úsek pokračuje až k železničnému depu, kde si turisti môžu prezrieť vláčik ‚Haničku‘ aj mimo turistickej sezóny,“ dodal primátor.



Ďalší úsek je na Podzámkovej ulici k chodníku na Spišský hrad. Ide o kratšiu spojnicu centra a turistického chodníka na Spišský hrad z ľavej strany. Je to jedna z najstarších ulíc v meste, kde je situovaných viacero zariadení poskytujúcich služby gastronómie a ubytovania. Obnoví sa aj chodník na Spišskú Kapitulu, spojnica pre peších medzi historickým centrom mesta a centrom Spišskej Kapituly. V tomto prípade sa obnoví aj schodisko so zábradlím na priechode cez cestu tretej triedy.



„Posledný úsek je na miestnej komunikácii spájajúcej novovybudovanú Ulicu sv. Jána Pavla II. s Prešovskou ulicou, ktorá je hlavným ťahom pre výjazd z mesta na cestu prvej triedy, ako aj na diaľničný privádzač. Predmetná komunikácia plní ochrannú funkciu v prípade povodní a mimoriadnych situácií ako obchádzková trasa cez Kúpeľnú ulicu. Na Kúpeľnej ulici sa nachádza ďalšia národná kultúrna pamiatka zapísaná do zoznamu UNESCO - mestský mlyn,“ doplnil Kapusta.



Všetky aktivity v rámci projektu budú realizované na podporu cestovného ruchu s nadregionálnym významom. Celkové náklady na stavebné práce sú na úrovni takmer 413.000 eur. Primátor odhaduje, že s prácami sa začne v závere leta a potrvajú do konca roka.