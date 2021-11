V Spišskom Podhradí by mali postaviť niekoľko domov sociálnych služieb

Spišské Podhradie 30. novembra (TASR) – V Spišskom Podhradí vybudujú na budúci rok nový Dom seniorov, ktorý poskytne klientom komunitnú formu bývania. Primátor mesta Michal Kapusta pre TASR uviedol, že nepôjde o jediný domov sociálnych služieb (DSS), ktorý pod Spišským hradom spustí prevádzku. "Počítame s tým, že sa začne stavať po zime. Nezisková organizácia (n.o.) VIVA kúpila od mesta areál bývalej školy na Prešovskej ulici. Existujúca budova sa prerobí na zázemie s administratívou, jedálňou, kuchyňou a práčovňou. V záhrade sa postaví nové krídlo so zelenou strechou, kde bude v bytových bunkách umiestnených 12 klientov," priblížil projekt Kapusta.



Finančné prostriedky získala n.o. z Integrovaného regionálneho operačného programu. Dotácia pokryje 85 percent z celkových nákladov. Zo zmluvy so zhotoviteľom vyplýva, že výstavba by mala stáť viac ako 735.000 eur. "Predpokladáme, že 30. júna by mohla byť stavba skolaudovaná," dodal primátor.



Mesto Spišské Podhradie neprevádzkuje žiadne zariadenie sociálnych služieb, na jeho území je však poskytovateľov týchto služieb viac. Zriaďovateľom DSS sv. Jána z Boha, kde je umiestnených približne 100 klientov, je Prešovský samosprávny kraj. V zariadení Spišskej katolíckej charity v Spišskej Kapitule je umiestnených 40 ľudí, n.o. Johanka prevádzkuje zariadenie pre 30 klientov a plánujú rozšíriť svoje služby o ďalších desať. "Súkromný investor má v pláne výstavbu ďalšieho zariadenia v novej lokalite Svätý Martin, kde by malo byť umiestnených 30 klientov. Na Komenského ulici sme predali rozostavanú školu a tam vzniká DSS sv. Štefana, kde by malo byť v priebehu troch rokov 160 prioritne imobilných klientov," doplnil Kapusta s tým, že v zariadeniach sociálnych služieb v meste by mali do štyroch rokov umiestniť dohromady cca 400 ľudí.



Primátor tieto aktivity víta a mesto v tomto smere podáva pomocnú ruku či už investorom, alebo neziskovým organizáciám. "Treba si uvedomiť, že sme lokalita zapísaná v UNESCO, takže tu sa nám nikdy nepodarí vybudovať priemyselný park. Na jedného klienta v DSS pripadá 0,8 zamestnanca, takže keď vytvoríme ďalších 200 miest pre klientov, prinesie to 180 pracovných príležitostí v rôznych odboroch od lekárov až po upratovačky. My sa v našom meste orientujeme predovšetkým na cestovný ruch, gastronómiu a sociálne služby," dodal primátor.