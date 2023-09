Pod Spišským hradom si pripomínajú zápis lokality do zoznamu UNESCO

Spišské Podhradie 22. septembra (TASR) - Pod Spišským hradom si v týchto dňoch pripomínajú 30. výročie zápisu lokality do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Primátor Spišského Podhradia Michal Kapusta zhodnotil, že za tri desaťročia sa mesto vďaka tomu podstatne zmenilo.



"Podarilo sa nám získať veľa finančných zdrojov, to nehovorím len o meste, ale aj o súkromných vlastníkoch rodinných a meštiansky remeselných domov. Keď sa pozrieme na mesto zo Spišského hradu alebo zo Spišskej Kapituly, tak vidíme červené strechy, opravené fasády, vymenené okná a to všetko z dotačných systémov. Museli sme sa naučiť žiť s pravidlami pamiatkarov, ale určite to stálo za to," zhodnotil primátor.



V meste podľa neho zaregistrovali aj zvýšený záujem zo strany turistov, počet prenocovaní bol počas vrcholu návštevnosti pred pandémiou okolo 10.000 ročne. Neďaleký Spišský salaš má približne 40.000 hostí počas roka. Samospráva chce pracovať na tom, aby sa turisti v regióne zdržali dlhšie, podľa primátora by to pomohlo aj zvýšiť zamestnanosť. "Fabrika už nikdy v Spišskom Podhradí nebude, my sa musíme zamerať práve na cestovný ruch," zdôraznil Kapusta.



Hrad a pamiatky okolia do zoznamu zaradili 11. decembra 1993 ako prvé z trojice slovenských pamiatok. V roku 2009 bola táto lokalita rozšírená aj o mesto Levoča. "Tých 30 rokov pre nás znamená hlavne veľkú prestíž, permanentné zvyšovanie návštevnosti a propagáciu v celom svete. Na druhej strane je to aj záväzok, aby sme hrad prezentovali na profesionálnej úrovni a zohľadnili súčasné trendy v múzejníctve," zhodnotila zástupkyňa riaditeľky Spišského múzea v Levoči Dáša Uharčeková Pavúková.



Oslava "30 rokov v UNESCO" sa začne v Spišskom Podhradí v piatok o 16.00 slávnostným koncertom v Koncertnej sále. Pokračovať bude v sobotu (23. 9.) v Parku kultúry podujatím "Podracké šmaky, alebo ako chutí história" so začiatkom o 11.00. "Pripravená je pestrá paleta kultúrneho programu a mnohé sprievodné aktivity pre deti i dospelých, ako napríklad škola šermu, akvarelový workshop, tanečnice ShadenProfi Dance či vystúpenia šermiarskej skupiny Páni Spiša. Čerešničkou na torte bude hneď po zotmení večerná ohňová a tanečná šou spojená s nočným šermovaním," priblížil program Kapusta.



Pri príležitosti výročia železníc bude navyše v tento deň vypravený mimoriadny vlak známy pod názvom Hanička. Na železničnú stanicu v Spišskom Podhradí príde aj s prekvapením v doobedňajších hodinách.