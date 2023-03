Spišské Podhradie vybuduje kanalizáciu aj vodovod k novej štvrti

Spišské Podhradie 16. marca (TASR) - Mesto Spišské Podhradie vybuduje novú kanalizáciu aj vodovod k obytnej lokalite Sv. Martin. Primátor Michal Kapusta pre TASR potvrdil, že náklady na výstavbu dosiahnu takmer 650.000 eur s DPH. Finančne sa bude na investícii spolupodieľať aj investor, ktorý v tejto časti stavia rodinné aj bytové domy.



"Podpísali sme zmluvu o spolupráci, že pomôžeme developerovi dobudovať túto infraštruktúru. Nový vodovod a kanalizácia v dĺžke zhruba 1,2 kilometra pôjdu popod diaľnicu. Kanalizácia bude pretlaková, bude tam teda väčšia žumpa s čerpadlom, ktorá bude tlačiť splašky proti gravitácii. Práce by sa mali začať v priebehu marca a trvať budú približne päť mesiacov," priblížil Kapusta. Novú infraštruktúru vybudujú po dohode s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, vodný zdroj na Branisku by mal byť podľa primátora dostačujúci. Kapacitne postačovať by mala aj čistiareň odpadových vôd, ktorú prevádzkuje samospráva.



Mesto pôvodne žiadalo na projekt dotáciu zo štátnych zdrojov a hoci bola samospráva úspešná, finančné prostriedky napokon nedostali. Nakoniec tak budú investíciu financovať prostredníctvom úveru z Envirofondu, ktorý budú splácať 20 rokov. "Tento úver sa nezarátava do úverového zaťaženia mesta, je garantovaný štátom, výška úroku je 0,1 percenta," upozornil Kapusta. Okrem vodovodu a kanalizácie tam tento rok vybuduje mesto aj prístupovú komunikáciu, na čo získali dotáciu vo výške 320.000 eur z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.



Projekt podľa primátora síce nie je ziskový, na druhej strane mesto predpokladá, že sa podarí vďaka novej individuálnej bytovej výstavbe zvýšiť počet obyvateľov. Ten rastie každým rokom a v tomto trende chcú pokračovať. Výhodou sú v tomto prípade podľa samosprávy aj vyššie podielové dane. Developer sa tiež zaviazal, že v lokalite vzniknú nové predškolské zariadenia s kapacitou 40 až 60 detí, domov sociálnych služieb pred 40 ľudí, ihriská, skejtpark i obchodné prevádzky. Malo by tam po dostavbe troch etáp bývať približne 1000 ľudí, prvá s rodinnými a radovými domami bude hotová v tomto roku. Nasledovať budú bytové domy, ďalšie zázemie a občianska vybavenosť. Ide o územie vo veľkosti 14 hektárov, investor pritom podľa primátora plánuje v budúcnosti aj ďalšiu výstavbu zameranú na cestovný ruch na ploche ďalších 12 hektárov.