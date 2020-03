Spišské Podhradie zabezpečí rúška pre sociálne znevýhodnených ľudí

Spišské Podhradie 25. marca (TASR) – Krízový štáb v Spišskom Podhradí nariadil svojim občanom nosiť ochranné rúško alebo inú alternatívu ochrany tváre všade okrem svojich domácností. Sociálne znevýhodneným ľuďom zabezpečí rúško radnica. TASR o tom informoval primátor Michal Kapusta s tým, že s výrobou rúšok pomáhajú aj pracovníci mesta.



„Rúška šijeme už od 18. marca na šijacích strojoch, čo máme v Komunitnom centre na Štefánikovej ulici. Pomáha nám päť žien a jeden muž, ktorý navlieka gumičky alebo šnúrky. Do šitia sa zapojili aj zamestnankyne Základnej školy na Školskej ulici, ktoré majú šijacie stroje a my im nosíme látku,“ uviedol primátor.



Krízový štáb zároveň dáva príkaz na dezinfekciu autobusových zastávok, lavičiek a informačných tabúľ pravidelne raz týždenne v katastri mesta až do odvolania. „V prípade vyčerpania všetkých vlastných ľudských zdrojov Mestský úrad Spišské Podhradie nariaďuje povolať na výkon zvládnutia pandémie COVID-19 zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,“ ozrejmil Kapusta.



Samospráva ponúka seniorom, chorým a imobilným ľuďom, ktorí nemajú v meste príbuzných, pomoc s nákupom základných potravín, liekov a drogérie. „Túto službu môže využiť jedna domácnosť najviac dvakrát týždenne, pričom maximálna hmotnosť jedného nákupu je obmedzená na 10 kilogramov. Pre zabezpečenie rúšok a pomoci s nákupom kontaktujte v pracovných dňoch v čase od 08.00 h až 11.00 h a 12.00 h až 13.30 h Tatianu Kamenickú na čísle 053/4195130 alebo primátora mesta Michala Kapustu 0918 822 172,“ informuje ľudí radnica.