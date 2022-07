Spišské Vlachy získali na obnovu a výstavbu komunikácií dotáciu z EÚ

Spišské Vlachy 19. júla (TASR) - V meste Spišské Vlachy v Spišskonovoveskom okrese zmodernizujú komunikácie, mestu sa podarilo na projekt získať dotáciu z európskych fondov vo výške viac ako 470.000 eur. Ako pre TASR uviedla Anna Mnichová z oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy na tamojšom mestskom úrade, v súčasnosti je už ukončené verejné obstarávanie, po jeho kontrole by sa malo začať s realizáciou.



"Predpoklad začatia stavebných prác je september tohto roka. V rámci projektu pôjde o rekonštrukciu časti existujúcich miestnych komunikácii ulíc Komenského, Hornádska, Jilemnického, Hviezdoslavova a miestnej komunikácie v časti Dobrá Voľa," uviedla Mnichová s tým, že súčasťou stavby je aj rekonštrukcia parkovacích plôch pred základnou školou a pred poštou. Rekonštrukciou prejde dohromady 0,8 kilometra ciest a ráta sa tiež s výstavbou nových chodníkov s celkovou dĺžkou 510 metrov.



"Dôvodom, prečo sa mesto rozhodlo realizovať projekt, bola nedostatočná sieť chodníkov a tiež nevyhovujúci stav miestnych komunikácií. Prostredníctvom skvalitnenia základnej technickej infraštruktúry prispejeme k zlepšeniu dochádzky detí do materskej a základnej školy či pracujúcich do zamestnania," zdôvodnila Mnichová. Dopravne sa tiež prepoja dôležité objekty občianskej vybavenosti pre peších účastníkov cestnej premávky. Navrhovanou stavbou sa okrem toho zvýši bezpečnosť a plynulosť dopravy na časti komunikačného systému v zastavanom území mesta. "Chodníky a navrhované priechody budú bezbariérové, čím sa zvýši aj bezpečnosť chodcov a zabezpečí bezproblémová dostupnosť uvedených objektov," dodala Mnichová.



Celkové náklady na rekonštrukciu, respektíve výstavbu nových komunikácií sú na úrovni takmer 660.000 eur. Práce by mali podľa zmluvy so zhotoviteľom trvať šesť mesiacov od odovzdania staveniska.