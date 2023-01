Spišskému divadlu vlani stúpli tržby aj počet návštevníkov

Spišská Nová Ves 31. januára (TASR) - Počet návštevníkov Spišského divadla minulý rok vzrástol, celkovo si cestu do tohto kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja našlo približne 32.000 ľudí. Riaditeľ Radovan Michalov v tejto súvislosti uviedol, že aj ich veľmi silno zasiahla dvojročná pandémia ochorenia COVID-19. Návštevníci sa podľa neho vracajú do divadla s veľkou opatrnosťou a ich počet tak vlani stále nedosiahol "predpandemické" obdobie.



V roku 2019 zaznamenali v divadle viac ako 40.000 návštevníkov, v roku 2021 to bolo len okolo 4000. Minulý rok bol priemerný počet divákov na jednom predstavení 188. "Školy však boli v prvom polroku opatrné, a tak divadlo muselo hľadať ďalšie skupiny divákov na organizované predstavenia. Sme spokojní, že sa nám podarilo získať priazeň dôchodcov. Naše inscenácie videli seniori zo Žiliny, z Trnavy, Trenčína, Oravy, Kysúc, Martina, Revúcej, Liptova, Košíc, Prešova, aj z celého Spiša," vymenoval riaditeľ.



Vlani malo divadlo v repertoári 34 inscenácií, z toho šesť premiér a päť detských hier, divadelníci odohrali 180 predstavení a najhranejším bola Perníková chalúpka. Hry pre deti a mládež sa podľa Michalova tešia veľkej obľube, navštívilo ich takmer 15.700 divákov. Aktuálne je najväčší dopyt po komédii Zdrhni pred svojou ženou a sálu podľa riaditeľa vypredáva aj predstavenie Všetko o ženách. "Diváci majú záujem hlavne o komédie, potrebovali by sme osloviť ich na ďalšie vynikajúce inscenácie z nášho repertoáru," skonštatoval Michalov. Najvyššiu návštevnosť zaznamenali v Spišskej Novej Vsi počas októbra, najmä vďaka 12. ročníku festivalu Divadelný Spiš, ktorý riaditeľ hodnotí veľmi pozitívne.



S vyšším počtom divákov rastú aj tržby divadla. Po tom, ako sa v roku 2021 prepadli na 18.000 eur, vlani príjmy zo vstupného presiahli 180.000 eur. Riaditeľ priznáva, že pod nárast sa podpísalo aj zvýšenie vstupného od začiatku divadelnej sezóny v septembri. Upozorňuje, že na dosiahnutie pozitívnych výsledkov je potrebné vynaložiť stále viac úsilia, propagovať divadlo a investovať do reklamy.



Spišské divadlo je profesionálne jednosúborové činoherné divadlo s 15-členným umeleckým súborom.