< sekcia Regióny
Spišskí divadelníci pripravujú pouličné divadlo
Premiéra inscenácie je naplánovaná na 8. mája v rámci podujatia Župné dni v Spišskej Novej Vsi.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 18. marca (TASR) - Spišské divadlo (SD) pokračuje v príprave originálneho projektu pouličného divadla Gulliverove cesty. V tejto súvislosti sa divadelníci nedávno zúčastnili na odbornom workshope v poľskom meste Rabka-Zdrój. Dramaturgička SD Sofia Skokanová informovala, že podujatie bolo pre tvorcov z oboch krajín príležitosťou na intenzívnu výmenu skúseností.
Workshop sa konal v partnerskom Bábkovom divadle Teatr Lalek Rabcio v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027. „Podujatie sa sústredilo na rozvoj herectva v maske, špecifiká hry vo verejnom priestore, pouličné a alternatívne formy divadla a hereckú prácu s bábkou,“ uviedla Skokanová.
Účastníci sa učili pracovať s grotesknými a zvieracími maskami, veľkými i malými objektmi a zároveň skúmali pohyb, transformáciu tela a interakciu s partnerom a publikom. Veľký dôraz bol kladený na hru vo verejnom priestore. Lektor, poľský divadelník Daniel Arbaczewski, predstavil aj inšpiratívne príklady projektov z Belgicka, Fínska, Palestíny, Tuniska, Mexika či Papuy-Novej Guinei.
„Workshop poskytol nášmu tímu jedinečnú príležitosť získať nové inšpirácie a otestovať koncepty, ktoré budú tvoriť základ inscenácie Gulliverove cesty. Medzinárodná spolupráca obohacuje naše divadlo o skúsenosti a techniky, ktoré dokážu verejné priestory premeniť na živé interaktívne javiská,“ uviedol umelecký šéf divadla a režisér projektu Viktor Kollár.
Gulliverove cesty prepájajú klasický literárny príbeh Jonathana Swifta s prvkami súčasného pouličného divadla, vizuálneho umenia a lokálnych kultúrnych tradícií. Pouličná forma umožňuje divákom vstúpiť priamo do deja a stať sa súčasťou predstavenia. „Veríme, že Gulliverove cesty dokážu spojiť komunity, kultúry a generácie a že osloví divákov všetkých vekových kategórií a otvorí nové možnosti interaktívneho a vizuálneho divadla,“ doplnil riaditeľ SD Radovan Michalov.
Premiéra inscenácie je naplánovaná na 8. mája v rámci podujatia Župné dni v Spišskej Novej Vsi, s následným hosťovaním v ďalších mestách regiónu aj u poľského partnera. Projekt je financovaný v programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 a zdrojov Košického samosprávneho kraja.
