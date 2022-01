Spišskonovoveská nemocnica by mohla z plánu obnovy postaviť prístavbu

Spišská Nová Ves 27. januára (TASR) - Spišskonovoveská nemocnica by mohla z plánu obnovy postaviť novú prístavbu. Potvrdil to primátor mesta Pavol Bečarik po štvrtkovom stretnutí so zástupcami prevádzkovateľa nemocnice. Klinický program nového nemocničného pavilónu po vzore projektu novej nemocnice v Michalovciach predpokladá, že bude obsahovať tri nadzemné podlažia s celkovou kapacitou 80 lôžok.



Nemocnica plánuje posilniť svoj ďalší rozvoj najmä v oblastiach traumatologického a muskuloskeletálneho programu či onkológie. „Koncept novej prístavby počíta s novým gynekologicko-pôrodníckym oddelením, novorodeneckou jednotkou intenzívnej starostlivosti a oddelením anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti,“ ozrejmil generálny riaditeľ siete Svet zdravia Radoslav Čuha. Prístavba novej časti nemocnice sa však nezaobíde bez rekonštrukcie súčasne využívanej budovy. V nej by sa rozšírilo najmä zázemie pre chirurgické a internistické odbory. Zatiaľ nie je jasné, koľko by táto investícia mohla stáť.



„Nemocnica je pre naše mesto a región kľúčovým partnerom zabezpečovania zdravotnej starostlivosti občanom a ochrany ich zdravia, čoho dôkazom je boj proti pandémii ochorenia COVID-19. Podporím každé zlepšenie ponuky zdravotnej starostlivosti, lebo tie sú jedným z indikátorov kvality života v meste i na celom Spiši. Zároveň verím, že sa nám spoločne s ostatnými poslancami podarí získať podporu na pôde Košického samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom nemocničnej siete v kraji,“ dodal Bečarik.