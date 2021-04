Spišskonovoveská nemocnica má COVID lôžka s umelou ventiláciou prázdne

Spišská Nová Ves 29. apríla (TASR) - Na COVID lôžkach spišskonovoveskej nemocnice je k štvrtku hospitalizovaných 12 pacientov a nik aktuálne nepotrebuje podporu umelej pľúcnej ventilácie. Uviedla to pre TASR komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková s tým, že v domácej karanténe je aktuálne jeden zamestnanec nemocnice.



Počet pacientov s ochorením COVID-19 v spišskonovoveskej nemocnici klesá. „Minulý týždeň bolo v priemere hospitalizovaných 26 pozitívnych pacientov denne,“ potvrdila Fedáková. Ako doplnila, celková kapacita je 69 COVID lôžok.



Ďalej priblížila, že v nemocnici bolo dosiaľ zaočkovaných vakcínou Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNtech prvou aj druhou dávkou 5981 ľudí a zatiaľ iba prvou dávkou 6902 ľudí.



Naďalej nemocnica poskytuje aj výjazdovú očkovaciu službu a vakcinuje klientov a zamestnancov domovov sociálnych služieb (DSS). „Doposiaľ zdravotníci navštívili desať takýchto zariadení, v rámci regiónu sú už zariadenia DSS zaočkované. Aktuálne má nemocnica na mesiac máj naplánované len výjazdy na zaočkovanie druhou dávkou do zariadení, ktoré už zdravotníci navštívili,“ ozrejmila Fedáková.



Podľa jej slov nemocnica plánuje zrealizovať prvé elektívne výkony už od konca tohto týždňa, prípadne v priebehu budúceho. Začína však zatiaľ s malými výkonmi, kde je nízke riziko, že by pacient potreboval dlhú následnú hospitalizáciu alebo hospitalizáciu na intenzivistických pracoviskách.