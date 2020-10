Spišskonovoveská nemocnica má štyroch zamestnancov chorých na COVID-19

Spišská Nová Ves 13. októbra (TASR) – Nový koronavírus je aktuálne potvrdený u štyroch zamestnancov nemocnice v Spišskej Novej Vsi, ktorí sa nachádzajú v domácej karanténe. Nemocnica dosiaľ otestovala viac ako dve stovky zdravotníkov. Pre TASR to uviedla komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková.



Od začiatku pandémie bolo podľa nej v rámci nemocnice otestovaných na nový koronavírus celkovo 342 hospitalizovaných pacientov, pričom ochorenie bolo dosiaľ potvrdené u piatich z nich. „Suspektný pacient je umiestnený v izolovaných priestoroch nemocnice. Pacienti s potvrdeným ochorením COVID-19 sú konzultovaní s infektologickým pracoviskom a príznakoví pacienti sú na infektologické pracovisko prekladaní,“ vysvetlila Fedáková.



Ako ďalej priblížila, v rámci mobilného odberového miesta pri nemocnici sa uskutočnilo takmer 3900 odberov. V nemocnici platí zákaz návštev a je zavedená triáž pacientov. Zdravotnú starostlivosť nemocnica poskytuje bez obmedzení.



„Nemocnica je pripravená po vydaní príkazu Ministerstva zdravotníctva SR a nariadení jednotlivými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva vykonať reprofilizáciu lôžok, a to v rozsahu nariadení tak, ako sme to urobili už počas prvej vlny pandémie,“ dodala Fedáková.