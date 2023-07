Spišskonovoveská nemocnica podpísala zmluvu na dotáciu z plánu obnovu

Bratislava/Spišská Nová Ves 14. júla (TASR) - Nemocnica v Spišskej Novej Vsi podpísala zmluvu s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR na dotáciu z plánu obnovu. Peniaze sa plánujú použiť na dostavbu nového pavilónu a rekonštrukciu nového monobloku. TASR o tom informovala PR špecialistka siete nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare Bianka Krejčíová.



"Celková investícia do výstavby nového nemocničného pavilónu a rekonštrukcie existujúceho monobloku predstavuje 44,7 milióna eur. Z plánu obnovy vyčlenilo MZ na tento projekt 39,5 milióna eur, ostatné náklady dofinancujeme z vlastných zdrojov. Po výstavbe bude nemocnica prevedená do vlastníctva Košického samosprávneho kraja," priblížil generálny riaditeľ siete Radoslav Čuha.



Výstavba a rekonštrukcia bude podľa hovorkyne v súlade s reformou optimalizácie siete nemocníc. Vzniknúť má 121 nových a 34 zrekonštruovaných lôžok. V dostavbe bude gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, novorodenecká jednotka intenzívnej starostlivosti, oddelenie anestézie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, operačné sály a centrálna sterilizácia. Budova nového pavilónu koncepčne vychádza z projektu nemocnice novej generácie v Michalovciach. Má skvalitniť akútnu zdravotnú starostlivosť v spišskonovoveskom regióne. Projekt ocenil aj predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.



Stavbu od zhotoviteľa musí nemocnica na základe stanovených podmienok prebrať do 30. júna 2026. "Počas leta plánujeme zrealizovať prípravné trhové konzultácie, aby sme otestovali pripravenosť stavebného trhu na tento typ projektov. Na jeseň chceme spustiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby," uviedla projektová manažérka siete ProCare a Svet zdravia Miriama Letovanec. Poukázala na to, že projekt je pre meškanie zo strany štátu v časovej tiesni. Je však podľa nej šanca, že sa to stihne v stanovenom termíne.



Zmluvy na čerpanie financií okrem nemocnice Spišskej Novej Vsi podpísali aj nemocnice v Poprade, Leviciach, Bardejove, Skalici, Zvolene a Bojniciach. Zverejnené sú v centrálnom registri zmlúv.