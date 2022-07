Spišskonovoveská nemocnica potrebuje doplniť zásoby krvi

Spišská Nová Ves 19. júla (TASR) - Nemocnica v Spišskej Novej Vsi potrebuje doplniť zásoby krvi. "Po celý rok sa snažíme zabezpečovať dostatočné zásoby pre našich pacientov. Najkritickejším obdobím, keď je zásob menej, sú však práve letné mesiace. Spotreba krvi je pre zvýšený počet úrazov a nehôd vyššia a mnohí darcovia sú zároveň odcestovaní na letných dovolenkách," uviedla komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková.



Nemocnica preto žiada všetkých darcov, aby prišli venovať najvzácnejšiu tekutinu pacientom, ktorí to potrebujú. Fedáková tiež upozornila, že v súčasnosti chýba krv všetkých krvných skupín. "Záujemcovia môžu prísť darovať krv na hematologicko-transfúziologické oddelenie nemocnice v pondelok, utorok, štvrtok alebo v piatok v čase od 7. do 10. hodiny. Na odber je potrebné vopred sa objednať telefonicky. Viac informácií nájde darca na www.darujemkrv.sk," dodala.



Darovať krv môže každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov, respektíve do 65 rokov pri pravidelných darcoch. Ženy môžu darovať krv každé štyri mesiace, muži každé tri.