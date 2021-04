Spišskonovoveská zoo privíta prvých návštevníkov už 20. apríla

Spišská Nová Ves 16. apríla (TASR) – Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi v súvislosti s uvoľňovaním protipandemických opatrení otvorí svoje brány pre návštevníkov už najbližší utorok (20. 4.) Uviedol to pre TASR riaditeľ zoo Karol Dzurik s tým, že pôvodne sa mala sezóna začať 1. apríla.



Ako priblížil, návštevníci sa môžu tešiť na nové zvieratá, ktoré v zoo ešte nechovali. Ide o párik servalov stepných a korytnačku kajmanku dravú. Ďalej plánujú obnoviť chov kengúr červených. Pôjde o druhý druh vačkovca, keďže teraz chovajú kengury červenokrké. Návštevníci podľa slov Dzurika takisto spozorujú zmodernizované, komfortnejšie chovné zariadenie pre veľké mačkovité šelmy.



Nový riaditeľ zoo má viacero plánov do budúcna. Chce vystavať nové chovné zariadenie pre leva, kde by ho návštevníci mohli pozorovať aj vo vnútornom chovnom zariadení. Ďalej vybudovať novú vyhliadkovú terasu nad jazerom, z ktorej by sa v budúcnosti schádzalo do chovného zariadenia pre nočné živočíchy. „Z návštevníckeho hľadiska by bolo potrebné otvoriť novú reštauráciu v areáli zoo a rekonštruovať sociálne zariadenia,“ dodal Dzurik.



Ako ďalej ozrejmil, minulý rok prišlo do zoologickej záhrady celkovo 116.010 návštevníkov, čo je o 5081 menej ako v roku 2019, keď mali rekordnú návštevnosť. „Ide o mierny pokles, ktorý bol zapríčinený neskorším otvorením a skorším zatvorením zoo, ale aj absenciou školských výletov,“ vysvetlil riaditeľ.