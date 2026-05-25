Spišskonovoveské Divadlo Kontra vycestuje za divákmi
Autor TASR
Spišská Nová Ves 25. mája (TASR) - Divadlo Kontra zo Spišskej Novej Vsi vycestuje za divákmi po celom Slovensku. Až do septembra môžu diváci spišských divadelníkov vidieť vo viacerých slovenských mestách a hrať budú aj počas leta. Spoluzakladateľ divadla a herec Peter Čižmár pre TASR potvrdil, že odprezentujú ich najsilnejšie a najpotrebnejšie tituly.
„Sú to napríklad Manické monológy - prvé uvedenie tejto hry na Slovensku, ktorá je mimoriadne dôležitá pre mladú generáciu, keďže zachytáva skutočné príbehy ľudí, ktorí trpia duševnou chorobou,“ uviedol Čižmár. Podotkol, že práve demystifikáciou duševných chorôb toto predstavenie zvyšuje empatiu voči ľuďom, ktorí s nimi bojujú, a pomôže znížiť stigmu spojenú s problémami duševného zdravia.
„Niektoré predstavenia odohráme špeciálne pre študentov, iné ako večerné predstavenia, napríklad hru Sobík. Uvedieme aj Hamleta, pretože nám na Slovensku vyrastá celá jedna generácia, ktorá naživo nevidela najdôležitejšie dielo svetovej dramatiky. Je síce zahrnuté do povinného čítania, ale napriek tomu, že patrí k povinnej kultúrnej výbave každého moderného Európana, sa na Slovensku momentálne nehrá,“ upozornil Čižmár. Predstavenie vzniklo v spolupráci s režisérkou Klaudynou Rozhin.
Divadelníci vystúpia v 22 slovenských mestách. Rozhodli sa pre tento krok najmä pre zložitú dobu, v ktorej je podľa Čižmára dôležité nestratiť kontakt s divákmi a zabezpečiť, aby nestratili kontakt so životu kultúrou. „Aby aj diváci v menších mestečkách mohli vidieť to, čo sa hrá v Londýne, New Yorku či Paríži. Našou ambíciou je pracovať aj s mladými ľuďmi v regiónoch na ich osobnostnom a intelektuálnom rozvoji pomocou umenia a rozširovať ich kultúrne obzory,“ zdôraznil Čižmár. Repertoár budujú za pomoci dobrej literatúry a pomocou spomínaných hier chcú umelecky diskutovať o základných hodnotách.
Čižmár dodal, že projekt vznikol vďaka podpore národnej lotériovej spoločnosti Tipos. Pri svojom účinkovaní v regionálnych kultúrnych centrách im ako pomoc divadlo venuje výťažok zo svojich predstavení.
Divadlo Kontra je originálnym a svojho druhu jedinečným divadelným zoskupením u nás. Hosťovalo na svetových medzinárodných divadelných festivaloch a realizuje hry, ktoré na Slovensku ešte neboli uvádzané. V tejto sezóne napríklad uvedie v slovenskej premiére na domovskej scéne sériu nových hier formou scénických čítaní.
