Chystáte sa na výlet? Spišský hrad zatvorili pre nepriaznivé počasie
O znovuotvorení hradu rozhodne aktuálny stav snehovej pokrývky a bezpečnosť prístupových ciest. Pre najnovšie informácie o situácii sledujte naše sociálne siete, uviedlo múzeum.
Autor TASR
Spišské Podhradie 31. marca (TASR) - Spišský hrad je od utorka pre verejnosť zatvorený. Spišské múzeum - SNM o tom informovalo na sociálnej sieti. Dôvodom je nepriaznivé počasie a sneženie.
„O znovuotvorení hradu rozhodne aktuálny stav snehovej pokrývky a bezpečnosť prístupových ciest. Pre najnovšie informácie o situácii sledujte naše sociálne siete,“ uviedlo múzeum.
„O znovuotvorení hradu rozhodne aktuálny stav snehovej pokrývky a bezpečnosť prístupových ciest. Pre najnovšie informácie o situácii sledujte naše sociálne siete,“ uviedlo múzeum.