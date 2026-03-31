Chystáte sa na výlet? Spišský hrad zatvorili pre nepriaznivé počasie

Na snímke z dronu Spišský hrad. Foto: TASR - František Iván

Spišské Podhradie 31. marca (TASR) - Spišský hrad je od utorka pre verejnosť zatvorený. Spišské múzeum - SNM o tom informovalo na sociálnej sieti. Dôvodom je nepriaznivé počasie a sneženie.

O znovuotvorení hradu rozhodne aktuálny stav snehovej pokrývky a bezpečnosť prístupových ciest. Pre najnovšie informácie o situácii sledujte naše sociálne siete,“ uviedlo múzeum.

