Spišský hrad navštívilo počas letnej sezóny takmer 122.000 ľudí

Spišské Podhradie 21. novembra (TASR) – Dokopy 121.652 ľudí navštívilo Spišský hrad počas uplynulej letnej turistickej sezóny, podstatnú časť tvorili domáci turisti. Pre TASR to povedala Mária Novotná, riaditeľka Slovenského národného múzea – Spišského múzea v Levoči. Aj napriek obmedzeniam v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu ide podľa nej naďalej o turisticky zaujímavé miesto.



Pokles návštevníkov hradu a masívne storno skupinových prehliadok zaznamenali po obmedzení vstupu zahraničných návštevníkov v júli tohto roka. Návštevnosť sa podľa múzea v júli a v auguste stabilizovala organizovaním podujatí v rámci kultúrneho festivalu Leto na hrade.



Najväčší prepad návštevnosti podľa Novotnej zaevidovali v minulom roku. Kým v roku 2019 dosiahla takmer 250.000 turistov, vlani to bolo okolo 146.000. „Prepad bol citeľný, aj čo sa týkalo výnosov. Išlo takmer o pol milióna eur. Z toho sa už tohto roku nevieme spamätať,“ pripomenula s tým, že v súčasnom medziročnom porovnaní sezón pokles návštevnosti nie je až taký výrazný. „Výnosy sme mali vyššie, pretože vykonávame aj podnikateľskú činnosť, čím si sanujeme tieto výpadky. Oproti minulému roku to trošku porástlo,“ povedala. Napriek tomu však podľa jej slov nebudú schopní finančne vykryť réžie či mzdy počas zimnej sezóne alebo v období prípadného lockdownu.



Spišský hrad bude pre verejnosť otvorený aj počas rekonštrukcie horného hradu. Jeho uzavretie je naplánované od budúceho roka a má trvať do roku 2023. „V dramaturgii kultúrnych aktivít a programov, ak nám to pandémia dovolí, návštevníci o nič neprídu. Akurát to, na čo boli zvyknutí, že si vyšliapali kopec a videli hrad z veže a podobne, od budúceho roku až do ukončenia rekonštrukcie nebude možné,“ dodala.