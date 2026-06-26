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Spišský hrad opäť začína nočné prehliadky
Spišský hrad patril v minulom roku k najnavštevovanejším pamiatkam na Slovensku.
Autor TASR
Spišské Podhradie 26. júna (TASR) - Aj počas tejto letnej sezóny budú môcť návštevníci spoznávať Spišský hrad prostredníctvom piatich nočných prehliadok. Kultúrno-propagačná manažérka SNM - Spišského múzea v Levoči Lenka Girová informovala, že návštevníci sa vďaka nim prenesú do sveta legiend a príbehov spätých so Spišským hradom. Prvá tohtoročná nočná prehliadka sa uskutoční v piatok 26. júna.
„Udeje sa tak prostredníctvom pútavého rozprávania a videomappingu premietaného priamo na hradné múry. Spoznajú osudy krásnej Hedvigy, pochabej Dorky, princeznej Šad i ďalších historických postáv a udalostí, ktoré sú späté s dejinami hradu. Súčasťou nočných prehliadok bude aj divadelné stvárnenie legendy o Spišskom hrade v podaní združenia umelcov Natalis,“ priblížila Girová. Nočné prehliadky sa začínajú pri západe slnka o 20.30 h. Keďže trasa vedie historickým hradným areálom, návštevníkom odporúčajú pevnú a pohodlnú obuv.
„Našou ambíciou je prezentovať hrad nielen ako mohutnú stredovekú pevnosť a sídlo spišských županov či šľachtických rodov, ale aj ako miesto vzdelávania a zážitkového spoznávania histórie. Preto sa snažíme návštevníkom približovať jeho príbehy aj prostredníctvom netradičných foriem múzejnej prezentácie,“ dodáva vedúci odborného oddelenia múzea Jozef Kušnír.
SNM-Spišské múzeum v Levoči uskutočnilo pred začiatkom tohtoročnej letnej turistickej sezóny niekoľko opatrení s cieľom zvýšiť dostupnosť Spišského hradu a komfort jeho návštevníkov. „Uskutočnila sa obnova asfaltového povrchu cesty k hradu, ktorá slúži návštevníkom a je zároveň jedinou prístupovou komunikáciou aj pre záchranné zložky. Investovali sme aj do opráv zastaraného osvetlenia, vďaka čomu sa dnes osvetlený Spišský hrad vyníma v nočnej krajine, čo prirodzene priťahuje pozornosť a pozýva široký okruh návštevníkov. V súčasnosti zároveň umiestňujeme na dolné nádvorie hradu nové lavičky, ktoré budú slúžiť verejnosti počas kultúrno-spoločenských podujatí múzea,“ konkretizoval Kušnír. Časť hradného komplexu je pre rekonštrukciu Románskeho paláca v súčasnosti uzatvorená.
Spišský hrad patril v minulom roku k najnavštevovanejším pamiatkam na Slovensku. Celkovo medzi hradné múry zavítalo vyše 140.000 turistov. Spišský hrad patrí k najrozsiahlejším hradným komplexom v Európe a figuruje v Zozname svetového dedičstva UNESCO. V stredoveku bol kráľovským hradom a neskôr sídlom významných šľachtických rodov, akými boli Zápoľskí, Thurzovci a Csákyovci.
„Udeje sa tak prostredníctvom pútavého rozprávania a videomappingu premietaného priamo na hradné múry. Spoznajú osudy krásnej Hedvigy, pochabej Dorky, princeznej Šad i ďalších historických postáv a udalostí, ktoré sú späté s dejinami hradu. Súčasťou nočných prehliadok bude aj divadelné stvárnenie legendy o Spišskom hrade v podaní združenia umelcov Natalis,“ priblížila Girová. Nočné prehliadky sa začínajú pri západe slnka o 20.30 h. Keďže trasa vedie historickým hradným areálom, návštevníkom odporúčajú pevnú a pohodlnú obuv.
„Našou ambíciou je prezentovať hrad nielen ako mohutnú stredovekú pevnosť a sídlo spišských županov či šľachtických rodov, ale aj ako miesto vzdelávania a zážitkového spoznávania histórie. Preto sa snažíme návštevníkom približovať jeho príbehy aj prostredníctvom netradičných foriem múzejnej prezentácie,“ dodáva vedúci odborného oddelenia múzea Jozef Kušnír.
SNM-Spišské múzeum v Levoči uskutočnilo pred začiatkom tohtoročnej letnej turistickej sezóny niekoľko opatrení s cieľom zvýšiť dostupnosť Spišského hradu a komfort jeho návštevníkov. „Uskutočnila sa obnova asfaltového povrchu cesty k hradu, ktorá slúži návštevníkom a je zároveň jedinou prístupovou komunikáciou aj pre záchranné zložky. Investovali sme aj do opráv zastaraného osvetlenia, vďaka čomu sa dnes osvetlený Spišský hrad vyníma v nočnej krajine, čo prirodzene priťahuje pozornosť a pozýva široký okruh návštevníkov. V súčasnosti zároveň umiestňujeme na dolné nádvorie hradu nové lavičky, ktoré budú slúžiť verejnosti počas kultúrno-spoločenských podujatí múzea,“ konkretizoval Kušnír. Časť hradného komplexu je pre rekonštrukciu Románskeho paláca v súčasnosti uzatvorená.
Spišský hrad patril v minulom roku k najnavštevovanejším pamiatkam na Slovensku. Celkovo medzi hradné múry zavítalo vyše 140.000 turistov. Spišský hrad patrí k najrozsiahlejším hradným komplexom v Európe a figuruje v Zozname svetového dedičstva UNESCO. V stredoveku bol kráľovským hradom a neskôr sídlom významných šľachtických rodov, akými boli Zápoľskí, Thurzovci a Csákyovci.