Spišský hrad vlani navštívilo 118.000 turistov, ide o mierny pokles

Levoča/Spišské Podhradie 18. januára (TASR) - Spišský hrad vlani navštívilo viac ako 118.000 turistov, v porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o mierny pokles. Pre TASR to uviedla zástupkyňa riaditeľky Spišského múzea - SNM v Levoči Dáša Uharčeková Pavúková s tým, že dôvodom je obmedzená prevádzka, keďže horná časť hradu je pre rekonštrukciu uzavretá.



"Išlo o predvídateľný a pochopiteľný pokles, bolo to na úrovni cca 3000 návštevníkov. Horný hrad nemohol byť otvorený z dôvodu rekonštrukčných prác. Tie síce neprebiehali, avšak išlo o stavenisko, ktoré nemohlo byť sprístupnené verejnosti. Preto sme sa v sprístupnených priestoroch snažili ponúknuť návštevníkom novo inštalované expozície hradnej mučiarne vo veži na dolnom nádvorí, hradnej kuchyne a dejín hradu na strednom nádvorí a pripraviť podujatia a programy, ktoré im spríjemnili a spestrili pobyt na hrade," uviedla Uharčeková Pavúková. Dodala, že minulý rok sa na Spišský hrad po dvoch pandemických rokoch opäť vrátili turisti z Česka, Poľska a Maďarska, ktorí tvorili prevažnú väčšinu návštevníkov.



Na hrade sa už teraz pripravujú aj na novú sezónu, v rámci podujatí chystajú najmä osvedčené koncepty. "Návštevníci sa môžu tešiť na Otvorenie letnej sezóny v máji, Leto na hrade, Divadelné piatky, Školu princezien Hradohranie ale aj novinku z minulého roka Spišský hrad na tanieri - gastropotulky históriou. Naším hlavným programom budú Tajomné noci so živými sochami," vymenovala Uharčeková Pavúková. V tomto roku opäť sprístupnia dolné a stredné nádvorie a po prvýkrát aj druhú obrannú vežu dolného nádvoria. V nej by mala byť inštalovaná hradná zbrojnica.



V tomto roku chcú opäť pristúpiť aj k rekonštrukčným prácam na hornom hrade. "Do konca januára by malo byť vyhlásené nové verejné obstarávanie a po vybratí nového dodávateľa bude do desiatich dní podpísaná zmluva a môže sa pristúpiť k obnoveniu prác. Tento proces je v kompetencii generálneho riaditeľstva Slovenského národného múzea," dodala.



V súčasnosti je hrad zatvorený, opäť ho pre verejnosť otvoria podľa poveternostných podmienok zrejme počas Veľkej noci.