Spišský Jeruzalem chcú natrvalo umiestniť na mapu unikátnych zážitkov

Spišské Podhradie 24. novembra (TASR) – V snahe zatraktívniť vzácne kultúrne dedičstvo sústredené v okolí Spišského hradu v podobe kalvárie Spišského Jeruzalema pokračuje Košický samosprávny kraj (KSK), krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) a Spišské biskupstvo tretím rokom v rekonštrukcii jednotlivých objektov. Zúčastnení aktéri veria, že sa im UNESCO lokalitu podarí natrvalo umiestniť na mapu unikátnych dovolenkových zážitkov.



Ako TASR informovala riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková, KSK finančne podporuje lokalitu Spišského Jeruzalema od roku 2017. "V tomto roku sme dokončili turistické značenie v celkovej dĺžke 3,5 kilometra, pribudla nová turistická a vyhliadková trasa, opravili sa dve kaplnky, takzvané božie muky, ktoré sú súčasťou komplexu a v ich okolí bola odstránená ilegálna skládka," priblížil rozsah najnovších úprav predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že tohtoročná finančná podpora smerovala aj do vytvorenia virtuálneho turistického sprievodcu v podobe aplikácie pre mobilné telefóny a rekonštrukcie oltárneho obrazu v jednej z kaplniek. Ako doplnila Vargová Jurková, vlani boli aktivity v lokalite zamerané na úpravu terénu, tvorbu oddychových zón a osadenie orientačno-informačných tabúľ. Pripomenula, že všetky zásahy do objektov kaplniek realizátori konzultujú s pamiatkarmi.



Aj keď je podľa Vargovej Jurkovej návštevníckou dominantou regiónu na hranici Košického a Prešovského kraja naďalej Spišský hrad, spoločné úsilie zainteresovaných smeruje k tomu, "aby návštevníci po jeho prehliadke zostúpili do podhradia a zdržali sa napríklad aj v okolí Spišskej Kapituly a Spišského Jeruzalema". Tak ona, ako i Trnka pritom vyzdvihli aj religiózny potenciál lokality. Spišský Jeruzalem sa podľa nich môže v budúcnosti stať tiež jedným zo slovenských centier náboženského a pútnického turizmu.



Kalváriu Spišský Jeruzalem, unikátnu koncepciu teritória, ktoré pripomína staroveký Jeruzalem, objavili v Spišskej Kapitule a v lokalite zvanej Pažica odborníci v roku 2002. "Toto historické pútnické miesto, na pozadí ktorého sa vypína Spišský hrad, sa nachádza pozdĺž bývalej významnej stredovekej cesty Via magna, v súčasnosti na turistickej trase Gotickej cesty," informuje na svojej internetovej stránke mesto Spišské Podhradie. Spišský Jeruzalem sa začína Katedrálou svätého Martina v Spišskej Kapitule a končí Kaplnkou svätého Kríža na Sivej Brade.