Situácia sa po požiari v Spišskom Štiavniku zhoršuje, tvrdí úrad

Spišský Štiavnik 25. júla (TASR) - Po utorkovom (22. 7.) požiari v rómskej osade v obci Spišský Štiavnik, okres Poprad, sa situácia zhoršuje a postupom času pribúdajú ďalšie problémy. Po piatkovom zasadnutí krízového štábu v obci to TASR potvrdil vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy na Okresnom úrade (OÚ) v Poprade Maroš Baranec.



„Vznikajú problémy s postihnutými, ktorí odmietli byť ubytovaní v komunitnom centre, avšak nekoordinovane do neho vstupujú a berú si z neho, čo potrebujú. Personál, ktorý zabezpečuje obec, je vyčerpaný, od požiaru fungujú nonstop, na čele so starostom Matúšom Korheľom,“ priblížil Baranec. Problém je podľa neho aj s výdajom stravy, ktorú ľudia zasiahnutí požiarom odovzdávajú aj iným osadníkom. Vo večerných hodinách tam dokonca vznikajú konfliktné situácie, ktoré musia riešiť príslušníci polície. Nutné je podľa Baranca riešiť aj základné veci, ako lieky a osobné doklady, o ktoré obyvatelia prišli pri požiari.



„Je nutné pripraviť harmonogram dňa - výdaj stravy a uzatváranie komunitného centra. Slovenský Červený kríž bude zabezpečovať jedno teplé jedlo denne - zahustenú polievku, chlieb a čaj - a od soboty 26. júla zabezpečil hygienické balíčky,“ dodal Baranec s tým, že od budúceho týždňa obec plánuje v súčinnosti so školskou jedálňou v miestnej základnej škole pripravovať aj inú stravu. OÚ obci poskytol dva stany, matrace, prikrývky a so samosprávou je v neustálom kontakte. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade poskytol súčinnosť v rámci aktuálnych programov, cez ktoré je možné zamestnať uchádzačov o zamestnanie na účely pomoci pri koordinácii postihnutých osôb v komunitnom centre, pri vypratávaní zhoreniska a podobne.



Na krízovom štábe sa zúčastnili sa aj zástupcovia centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, IPčka, Modrého anjela a Zdravých regiónov. Zároveň do Spišského Štiavnika zavítal aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško. Úrad splnomocnenca potvrdil, že zástupcovia regionálnych kancelárií sa podieľali na administratívnej pomoci - spisovaní údajov poškodených na následné využitie, žiadostí o jednorazové finančné pomoci, ako aj o poskytovanie humanitárnej pomoci všeobecne.



„Splnomocnenec prerušil svoju dovolenku a osobne sa zúčastnil na krízovom štábe, kde sa dohodli ďalšie postupy pomoci a riešení. Zároveň navštívil miesto postihnuté požiarom,“ uviedla pre TASR Angélique Bobríková z mediálneho odboru Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity s tým, že sú súčinní aj pri oslovovaní so žiadosťou o humanitárnu a potravinovú pomoc rôznych hypermarketov, firiem a organizácií poskytujúcich pomoc. Ubezpečila, že situácia je oproti štvrtku (24. 7.) pokojnejšia, avšak je potrebné každý úkon koordinovať. Splnomocnenec sa dohodol aj na finančnej podpore pre komunitu, ktorá bola postihnutá požiarom. Bobríková však nekonkretizovala, v akej výške.



Po utorkovom požiari v rómskej osade prišlo o strechu nad hlavou viac ako 140 ľudí. Obec ich dočasne umiestnila v miestnom komunitnom centre, pričom ide najmä o matky s deťmi. Oheň zachvátil časť osady, v ktorej žije odhadom 1800 ľudí, večer. Hoci sa hasičom podarilo požiar dostať do niekoľkých hodín pod kontrolu, na mieste zhorelo približne 11 provizórnych i murovaných obydlí.