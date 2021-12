Kaplnka v Spišskom Štvrtku prejde na budúci rok obnovou

Spišský Štvrtok 24. decembra (TASR) – Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku prejde na budúci rok obnovou. Tamojšej farnosti sa podarilo z Ministerstva kultúry SR získať na projekt dotáciu vo výške 490.000 eur. „Ukončili sme proces verejného obstarávania a podpísali zmluvu so zhotoviteľom. Práce by sa mali začať po novom roku,“ uviedol pre TASR správca farnosti Jozef Sukeník.



Prvá etapa obnovy pozostáva zo sanácie a reštaurovania tzv. dolnej kaplnky s podzemnou chodbou, ktorá ju spája s barokovým kláštorom rehole minoritov. Projekt ráta aj s reštaurovaním, teda záchranou vonkajšej stredovekej nástennej maľby. „Naplánované práce majú vyriešiť problém nadmerného vlhnutia muriva a obnovu jeho poškodených častí. Na začiatku sa zrealizuje aj archeologický výskum,“ priblížil správca farnosti s tým, že sa upraví aj okolie kaplnky a podzemnej chodby.



V historickej pamiatke postavenej v druhej polovici 15. storočia pribudnú aj nová elektroinštalácia, osvetlenie, temperovanie i automatické vetranie. „Reštaurátori budú vnútri kaplnky a podzemnej chodby pracovať na obnove kamenných gotických prvkov a omietok, remeselným spôsobom musia obnoviť okná, vitráže a kovové mreže. Starostlivú a odbornú obnovu a ošetrenie si vyžiada aj vonkajší plášť,“ dodáva Sukeník. Práce by mali byť ukončené v priebehu roka 2023.



Náklady na rekonštrukciu si vyžiadajú takmer 670.000 eur. Chýbajúcu sumu chce farnosť vyzbierať od sponzorov a dobrodincov. Pomocnú ruku priložili aj veriaci. „O pomoc sme požiadali obec, plánujeme sa obrátiť na Prešovský samosprávny kraj,“ dodal správca. Projekt vznikal viac ako desať rokov, keďže bolo náročné splniť podmienky pamiatkarov a nájsť aj reálne technické riešenia. „Kaplnka je veľmi vzácna, v stredoeurópskom kontexte ide naozaj o raritu. Zachovala si svoju netypickú stredovekú dispozíciu, ktorú tvoria dve kaplnky postavené jedna nad druhou. Oba priestory nádherne reprezentujú architektúru vrcholnej gotiky francúzskeho typu,“ zdôraznil.



Naposledy prešla obnovou na prelome 19. a 20. storočia. Vážne ju poškodil požiar, problémom bolo i nadmerné vlhnutie. Obnova jej vtedy vdýchla nový život. „Boli však pri tom použité nevhodné materiály, ako cement a betón, čo zhoršovalo stav stavby. Lepšie v tom čase spravili reštaurátorskú časť. Kaplnku vyzdobili renomovaní umelci neogotickou výzdobou a umeleckými dielami, do ktorých sa zakomponovali aj zachované stredoveké časti výzdoby. Pamiatka tak dostala 'nový šat' a ten vzbudzuje oprávnený údiv ešte aj dnes,“ skonštatoval Sukeník.



Po dokončení tejto etapy budú chcieť podľa neho zreštaurovať aj horné podlažie pamiatky, pôjde o podobne finančne náročnú investíciu. Aj farský kostol, s ktorým je kaplnka spojená, potrebuje komplexnú obnovu. Farnosť sa teraz s najväčšou pravdepodobnosťou na niekoľko rokov zadlží. „Ďalšie obnovy budú preto zrejme úplne závisieť od podpory štátu alebo solventnejších dobrodincov,“ uzatvára správca.