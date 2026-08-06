Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 6. august 2026Meniny má Jozefína
< sekcia Regióny

Nová kruhová križovatka v Spišskom Štvrtku naberá reálne kontúry

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Stavebné práce priniesli so sebou aj dočasné obmedzenia a obchádzky.

Autor TASR
Spišský Štvrtok 6. augusta (TASR) - Nová kruhová križovatka pri východoslovenskom Spišskom Štvrtku naberá reálne kontúry. Prešovský samosprávny kraj (PSK) informoval, že práce idú podľa plánu a aktuálna prestavanosť projektu je približne 40 percent. Ide o kruhový objazd ciest II/536 a III/3227.

„Namiesto dnešnej neprehľadnej križovatky vznikne bezpečnejšie a plynulejšie miesto pre všetkých - vodičov, autobusovú dopravu aj chodcov. Súčasťou projektu je aj obnova približne kilometra priľahlých ciest, nové priechody pre chodcov či dopravné značenie. Nová okružná križovatka nahradí doterajší nevyhovujúci dopravný uzol a prinesie bezpečnejšiu, plynulejšiu a prehľadnejšiu dopravu,“ uviedol kraj.

Stavebné práce priniesli so sebou aj dočasné obmedzenia a obchádzky. Krajská samospráva však verí, že začiatkom budúceho roka bude doprava v tomto frekventovanom úseku výrazne bezpečnejšia.

Celkové náklady na realizáciu tejto investičnej akcie predstavujú približne 1,2 milióna eur. „Projekt realizujeme vďaka eurofondom z integrovaných územných investícií pod dozorom našej Správy a údržby ciest. Po jeho dokončení, ktoré je naplánované na február budúceho roka, získa región modernejšie a bezpečnejšie dopravné spojenie,“ uzatvára PSK.
.

Neprehliadnite

TEPLOTNÝ REKORD NA SLOVENSKU: Padol v Kamenici nad Hronom

Filip Kuffa tvrdí, že eurokomisia mu dala za pravdu pri zonácii

Pri horúčavách myslite aj na zvieratá. Viete, kedy potrebujú pomoc?

ŠTIBRAVÁ: Štvrté miesto v silnej svetovej konkurencii je výborné