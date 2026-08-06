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Nová kruhová križovatka v Spišskom Štvrtku naberá reálne kontúry
Stavebné práce priniesli so sebou aj dočasné obmedzenia a obchádzky.
Autor TASR
Spišský Štvrtok 6. augusta (TASR) - Nová kruhová križovatka pri východoslovenskom Spišskom Štvrtku naberá reálne kontúry. Prešovský samosprávny kraj (PSK) informoval, že práce idú podľa plánu a aktuálna prestavanosť projektu je približne 40 percent. Ide o kruhový objazd ciest II/536 a III/3227.
„Namiesto dnešnej neprehľadnej križovatky vznikne bezpečnejšie a plynulejšie miesto pre všetkých - vodičov, autobusovú dopravu aj chodcov. Súčasťou projektu je aj obnova približne kilometra priľahlých ciest, nové priechody pre chodcov či dopravné značenie. Nová okružná križovatka nahradí doterajší nevyhovujúci dopravný uzol a prinesie bezpečnejšiu, plynulejšiu a prehľadnejšiu dopravu,“ uviedol kraj.
Stavebné práce priniesli so sebou aj dočasné obmedzenia a obchádzky. Krajská samospráva však verí, že začiatkom budúceho roka bude doprava v tomto frekventovanom úseku výrazne bezpečnejšia.
Celkové náklady na realizáciu tejto investičnej akcie predstavujú približne 1,2 milióna eur. „Projekt realizujeme vďaka eurofondom z integrovaných územných investícií pod dozorom našej Správy a údržby ciest. Po jeho dokončení, ktoré je naplánované na február budúceho roka, získa región modernejšie a bezpečnejšie dopravné spojenie,“ uzatvára PSK.
„Namiesto dnešnej neprehľadnej križovatky vznikne bezpečnejšie a plynulejšie miesto pre všetkých - vodičov, autobusovú dopravu aj chodcov. Súčasťou projektu je aj obnova približne kilometra priľahlých ciest, nové priechody pre chodcov či dopravné značenie. Nová okružná križovatka nahradí doterajší nevyhovujúci dopravný uzol a prinesie bezpečnejšiu, plynulejšiu a prehľadnejšiu dopravu,“ uviedol kraj.
Stavebné práce priniesli so sebou aj dočasné obmedzenia a obchádzky. Krajská samospráva však verí, že začiatkom budúceho roka bude doprava v tomto frekventovanom úseku výrazne bezpečnejšia.
Celkové náklady na realizáciu tejto investičnej akcie predstavujú približne 1,2 milióna eur. „Projekt realizujeme vďaka eurofondom z integrovaných územných investícií pod dozorom našej Správy a údržby ciest. Po jeho dokončení, ktoré je naplánované na február budúceho roka, získa región modernejšie a bezpečnejšie dopravné spojenie,“ uzatvára PSK.