Spišská katolícka charita vyvracia správy o nakazenom zamestnancovi

Spišská Nová Ves 13. mája (TASR) - Spišská katolícka charita (SpKCH) reaguje na audiovizuálnu reportáž regionálnej televízie, v ktorej mylne uviedli informáciu, že jeden zo zamestnancov SpKCH bol pozitívny na nový koronavírus. TASR o tom informovala Alžbeta Šutková z oddelenia PR a marketingu SpKCH s tým, že z uvedenej informácie pre verejnosť následne vyplynulo, že zamestnanec tak mohol nakaziť ostatných zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb, čo vo verejnosti spôsobilo zbytočné šírenie nepravdivej informácie.



Podľa Šutkovej zamestnanec SpKCH, ktorý pôsobí ako šofér, bol v utorok (12. 5.) opakovane otestovaný na ochorenie COVID-19 v nemocnici v Spišskej Novej Vsi, vzorky následne poslali do laboratória v Košiciach. Riaditeľka Domu Charitas sv. Jozefa Alexandra Hovancová v stredu informovala o výsledkoch testov, ktoré preukázali, že menovaný muž je negatívny.



Ako ďalej uvádza Šutková, Dom Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi, tak ako aj iné domovy sociálnych služieb po celom Slovensku podstupujú v týchto dňoch testovanie na nový koronavírus. Testovanie všetkých zamestnancov sa realizovalo prostredníctvom rýchlotestu.



„V prípade spomínaného šoféra však vyšiel výsledok nejasný, preto test zopakovali. Hovancová hneď na to kontaktovala Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi. Tí jej odporučili poslať testovaného do domácej karantény, ostatní zamestnanci ostali v karanténe zariadenia, kde zotrvali do stredy,“ dodáva Šutková.