Spišská katolícka charita vyzbierala počas jarnej zbierky 180.000 eur

Spišská Nová Ves 14. marca (TASR) - Počas jarnej zbierky na charitu sa podarilo Spišskej katolíckej charite (SpKCH) vyzbierať od darcov približne 180.000 eur. Pre TASR to potvrdil diecézny riaditeľ Pavol Vilček s tým, že zdroje od veriacich v kostoloch použijú najmä na "zaplátanie dier" v sociálnom systéme a dofinancovaní služieb núdznym.



"Ide napríklad o centrum pre rodiny v Spišskej Novej Vsi, kde sú ťažko postihnuté deti. Máme zariadenia núdzového bývania, kde sa snažíme pomôcť matkám s deťmi... Viaceré denné stacionáre s tzv. večnými deťmi máme taktiež v mínuse, napríklad v Zuberci, ale aj domov pre seniorov v Matejovciach nad Hornádom. Práve z týchto peňazí budeme vykrývať tie mínusové čísla," vymenoval Vilček. V prípade, že sa nejaké zdroje zvýšia, SpKCH ich chce investovať aj do rozvoja služieb. Tento rok napríklad plánujú v spolupráci s farnosťou v Kežmarku vytvoriť denný stacionár pre "večné deti" a seniorov.



Vilček v tejto súvislosti upozornil, že najštedrejší darcovia sú väčšinou v lokalitách, kde charita pomáha najviac. Financie zo zbierok, ktoré SpKCH organizuje vždy na jar a na jeseň, podľa riaditeľa pokryjú približne dve percentná celkových nákladov. "Vďaka týmto zbierkam však tie zariadenia, ktoré sú v mínuse, nemusíme zatvárať," zdôraznil a zároveň vyjadril veľkú vďaku za každý jeden príspevok.



SpKCH má aj viacero pravidelných darcov, či už ide o fyzické osoby alebo firmy, ktoré darujú financie, oblečenie, špeciálne potreby pre zdravotne postihnuté deti. "Vo všeobecnosti pri darovaní potravín, ale aj ďalších vecí, máme na Slovensku veľmi prísnu legislatívu a tiež hygienické pravidlá. V Českej republike napríklad nie je problém darovať potraviny so zlým označením, v Rakúsku som sa stretol s tým, že darovali tovar s nekompletným zložením. U nás, keby sme takýto tovar dali núdznym, porušili by sme zákon a rovnako by ho porušili aj tí darcovia," objasnil Vilček.



Zároveň dodal, že plánovať výdavky v sociálnej oblasti je veľmi náročné, a tak pomáhajú len do takej miery, do akej na to majú finančné prostriedky. SpKCH tiež negatívne vníma byrokratické zaťaženie a aj fakt, že až 40 percent nákladov charity tvoria odvody, dane a miestne poplatky.