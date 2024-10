Splatnosť rámca kontokorentného úveru v Trnavskom kraji sa predĺži

Trnava 23. októbra (TASR) - Poslanci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) v stredu schválili predĺženie konečnej splatnosti úverového rámca kontokorentného úveru vo výške šesť miliónov eur do 31. decembra 2027. Kontokorentný úver slúži na preklenutie časového nesúladu pri financovaní kapitálových výdavkov projektov z prostriedkov Európskej únie.



Kontokorentný úver s pôvodnou splatnosťou do konca roka 2024 schválili krajskí poslanci vo februári 2023. "Dôvodom na prolongáciu úverového rámca kontokorentného úveru do 31. decembra 2027 je aj naďalej preklenutie časového obdobia pri financovaní projektov Európskych štrukturálnych a investičných fondov, prípadne projektov v rámci plánu obnovy a odolnosti a iných projektov, pričom ostatné podmienky zmluvy zostanú zachované," uvádza TTSK v dôvodovej správe schváleného materiálu.



Krajská samospráva priblížila, že predĺženie splatnosti úverového rámca nebude mať vplyv na parameter celkového dlhu. "Jednotlivé načerpané istiny budú splatené z refundovaných prostriedkov od riadiaceho orgánu ihneď po ich prijatí na účet TTSK, aby úrokové výdavky boli hradené len za skutočne nevyhnutné obdobie," priblížil TTSK s tým, že splátky istín pri kontokorentnom úvere nevstupujú do ukazovateľa dlhovej služby za predpokladu ich jednorazového predčasného splatenia.