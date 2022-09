Splav Ipľa ovplyvnilo cez leto najmä sucho, tržby klesli na štvrtinu

Kalonda 21. septembra (TASR) – Tohtoročnú vodácku sezónu na rieke Ipeľ v regióne Novohrad ovplyvnilo najmä mimoriadne sucho. Prvé splavy v Kalonde v okrese Lučenec sa síce uskutočnili už začiatkom mája, koncom júna však už bola pre nedostatok vody rieka na prírodných úsekoch prakticky nesplavná. Pre TASR to uviedol Michal Dibala z projektu Splavuj Ipeľ.



Projekt Splavuj Ipeľ poskytuje turistom možnosť splaviť najväčšiu rieku Novohradu v úseku od obce Holiša po Kalondu. Kým minuloročná sezóna bola podľa Dibalu napriek neskoršiemu začiatku z pohľadu návštevnosti vynikajúca, tej aktuálnej uškodilo najmä mimoriadne sucho. Na alarmujúcu situáciu v povodí Ipľa upozornil v júli aj Slovenský hydrometeorologický ústav s tým, že na väčšine sledovaných vodomerných profiloch sa hodnoty prietokov blížili k dlhodobým minimám.



"Splavovať sa dalo asi do polky júna. Potom sme boli nútení prevádzkový poriadok upraviť a nesplavovali sme celý úsek, ale len od Rapoviec po Kalondu. Využili sme hať na Kalonde, ktorá je cez leto uzavretá, takže hladina je na tomto úseku zdvihnutá," vysvetlil Dibala. Ako dodal, skrátenie splavovaného úseku zrejme odradilo množstvo turistov, obrat z tohtoročnej sezóny v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi klesol približne na štvrtinu.



Rieka Ipeľ pramení pri obci Látky v okrese Detva a preteká regiónmi Novohrad a Hont až po obec Chľaba, kde ústi do Dunaja. Podľa Dibalu je veľká časť rieky na hornom toku vedená v umelom koryte, kde je aj počas sucha vody dostatok. V splavovanom prírodnom úseku za obcou Holiša sa však nedostatok vody v rieke prejavuje oveľa výraznejšie. "Tam, kde ste sa vlani dotkli spodkom kanoe o dno, tento rok už voda skoro nebola," vysvetlil Dibala.



Projekt Splavuj Ipeľ funguje od roku 2020 na základe iniciatívy partie nadšencov z Lučenca a okolia. "Po prvom splave sme zistili, že je to veľmi pekná rieka a stálo by za to to minimálne vyskúšať. Zakúpili sme prvé lode a začali sme pracovať na rieke. Niektoré úseky boli zanedbané a zarastené," priblížil Dibala. Ako dodal, od začiatku si boli vedomí, že splavovanie je závislé od počasia a ohrozovať ho budú suché roky. V súčasnosti majú k dispozícii 18 kanoe a dva mikrobusy, splavovanie tak organizujú aj pre početnejšie skupiny do 40 ľudí.