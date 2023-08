Splavovanie Prielomu Hornádu v Slovenskom raji aktuálne nie je možné

Spišská Nová Ves 9. augusta (TASR) - Po búrkach a výdatných dažďoch stúpla hladina Hornádu v Slovenskom raji natoľko, že zaplavila na dvoch miestach turistický chodník v Prielome Hornádu. Ide podľa Správy národného parku (NP) Slovenský raj o výnimočný jav a vysoká vodná hladina prevyšujúca 200 centimetrov znemožnila jeho splavovanie. Rieka sa v národnom parku splavuje do výšky od 70 do 110 centimetrov.



"Potešujúce je, že drevené mólo aj schody na začiatku splavu aj napriek úplnému zaplaveniu nápor vody vydržali," uvádza Správa NP Slovenský raj. Veľká voda však priniesla väčšie množstvo dreva a odpadu pochádzajúceho z územia nad Prielomom Hornádu, čo spôsobilo na zúžených miestach jeho prehradenie znemožňujúce v súčasnosti splavovanie. Preto splavovanie Prielomu Hornádu aj napriek priaznivému vodnému stavu až do vyriešenia tejto situácie ostáva uzavreté.



Po výdatných dažďoch je v roklinách stále veľmi vysoký stav vody. Správa NP preto žiada návštevníkov, aby tomu prispôsobili svoje správanie a vybavenie. "Je potrebná vysoká nepremokavá obuv. Turistika v roklinách Slovenského raja nie je v súčasnosti vhodná pre malé deti," dodávajú ochranári. Aktuálne sú otvorené všetky rokliny v národnom parku.