Sp.Nová Ves: Výťažok z basketbalovej benefície venujú domovu dôchodcov

Spišská Nová Ves 25. augusta (TASR) - Už o pár dní sa v Spišskej Novej Vsi uskutoční benefičný basketbalový zápas, výťažok z neho venujú miestnemu domovu dôchodcov, ktorý pred takmer piatimi mesiacmi zasiahol požiar. V nedeľu (28. 8.) o 17.00 h si v tamojšej športovej hale v podtatranskom derby zmerajú sily Spišskí Rytieri a Iskra Svit. Uviedol to čestný predseda spišskonovoveského basketbalu Rastislav Javorský s tým, že situácia, keď museli seniorov evakuovať z horiacej budovy, nenechala chladných mnohých dobrých ľudí na Slovensku.



Športovo-benefičné podujatie organizuje občianske združenie Váš Lekár ľuďom v spolupráci s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti Váš Lekár a basketbalovým klubom Spišskí Rytieri. "Výťažok prípravného zápasu bude použitý na zakúpenie dôležitého zdravotníckeho prístroja, kyslíkových koncentrátorov, ako aj zdravotníckych matracov pre seniorov. "Verím, že do haly príde čo najviac ľudí a podporia túto charitatívnu myšlienku," skonštatoval Javorský.



Fanúšikovia okrem toho, že premiérovo uvidia v akcii nové posily obidvoch tímov, sa môžu tešiť aj na dražbu hráčskych dresov či podpísaných basketbalových lôpt. Každý, kto príde do haly a zaplatí symbolické jednotné vstupné päť eur, zároveň podporí dobrú vec a pomôže ľuďom, ktorí to podľa Javorského skutočne potrebujú.