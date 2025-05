Spodnú časť mosta Podbanské opravia, diaľnica bude bez obmedzení

Podbanské 15. mája (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) opraví spodnú časť mosta Podbanské, ktorý prešiel v poslednom období veľkými zmenami. Keďže práce budú prebiehať na spodku mosta, samotná diaľnica bude bez obmedzení. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie NDS.



NDS uviedla, že roku 2021 nahradil ľavú stranu mosta Podbanské úplne novovybudovaný most a v minulom roku sa komplexne opravil pravý most. „Tento rok diaľničiari opravia spodnú časť mosta. Z bezpečnostného hľadiska bude nevyhnutné čiastočne obmedziť cestu druhej triedy pod mostom,“ dodali z NDS.



Ďalej upozornili, že čiastočné obmedzenie premávky na ceste II/537 sa začne 17. mája v ranných hodinách a potrvá približne mesiac a pol. Doprava pod mostom bude obmedzená do jedného jazdného pruhu, a to v dvoch etapách. Najskôr bude obmedzený smer Liptovský Hrádok - Podbanské a v druhej etape zase opačný smer.



Podľa podpredsedu predstavenstva a prevádzkového riaditeľa NDS Rastislava Droppu je most Podbanské jedným z najvýznamnejších v danom regióne. „Vlani sa na pravom moste Podbanské vymenila izolácia mosta, ložiská na oporách, rímsy, zábradlia, zvodidlá, odvodňovače i mostné závery a most dostal aj novú vozovku. Tento rok opravu dotiahneme tak, aby most plnohodnotne slúžil ďalšie dekády motoristom,“ doplnil Droppa.