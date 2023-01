Spojená škola Banská Bystrica zriadila z daru novú učebňu metrológie

Banská Bystrica 13. januára (TASR) - Spojená škola Banská Bystrica, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), otvorila v piatok v priestoroch dielní odborného výcviku vo Vlkanovej novú učebňu metrológie. Je vybavená najmodernejšími technológiami, k čomu pomohol dar kanadského Slováka Louisa Johna Gazdaricu, ktorý škole v poslednej vôli odkázal 125.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu BBSK Lenka Štepáneková.



"Bolo pre nás veľkým prekvapením, keď približne pred pol rokom prišla do našej školy žena, ktorá hovorila po anglicky a tvrdila, že nám chce dať peniaze, aby naplnila poslednú vôľu svojho brata. Brali sme to najprv ako žart, nakoniec však vysvitlo, že je to Maria Gazdarica a jej brat naozaj našej škole odkázal veľký finančný obnos," reagoval riaditeľ školy Ján Žuffa. Väčšinu peňazí použili práve na zriadenie učebne, vystačilo však aj na traktor a nákladné auto pre potreby školskej autoškoly.







Kanadský filantrop, ktorý zomrel vo veku 85 rokov, obdaroval aj Základnú školu v Liptovských Revúcach, odkiaľ pochádzali jeho rodičia a tiež Strednú odbornú školu polytechnickú v Ružomberku. Jeho portrét visí na stene banskobystrickej učebne.



"Rád by som poďakoval za tento akt filantropie, peniaze boli investované dobre. Spojená škola patrí medzi tie, ktoré sa dynamicky rozvíjajú a nezaspali dobu. Mieria do budúcnosti a myslia na reálne uplatnenie svojich absolventov," zdôraznil podpredseda BBSK pre školstvo Mikuláš Pál.



Spojenú školu vybrali experti Európskej komisie a Svetovej banky medzi osem pilotných škôl, ktoré sa zmenia na moderné vzdelávacie inštitúcie. V rámci iniciatívy Catching-UpRegions získala viac ako štyri milióny eur, ktoré poslúžia na rekonštrukciu haly a odborných pracovísk vo Vlkanovej, ako aj na nové technológie a vybavenie pre výuku elektromobility a autoopravárenstva. Škole sa tiež podarilo získať vyše tri milióny eur z IROP, z čoho zateplila viacero svojich objektov a zakúpila vybavenie.