Spojená škola Modrý Kameň pokračuje s prípravou obnovy

Modrý Kameň 25. marca (TASR) - Spojená škola Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese pokračuje s prípravou obnovy interiéru i exteriéru. V súčasnosti robí prieskum trhu na zistenie priemernej hodnoty zákazky k verejnému obstarávaniu. TASR o tom informovala riaditeľka Mária Žišková.



Dodala, že projekt je súčasťou zámeru schváleného Radou partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Jeho hodnota je vyše 800.000 eur. Súčasťou je rekonštrukcia vonkajšieho multifunkčného ihriska s novými šatňami, obnova stolárskej dielne i zážitkovej kuchyne. Školská odborná učebňa pre someliérov bude mať vinotéku s regionálnymi vínami, s učebňou pre budúcich barmanov a baristov by v budúcnosti mohla byť otvorená aj pre verejnosť.



Záujemcov o štúdium už podľa nej mali aj z iných regiónov, v súčasnosti im však nevedia poskytnúť ubytovanie. Zámerom je tak do budúcna vybudovať zariadenie, ktoré by okrem študentov mohli využívať aj v rámci cestovného ruchu. Cieľom by bolo prilákať ľudí do okresu a rozvíjať turizmus. Zhrnula, že majú štúdiu a zároveň aj územné rozhodnutie o tom, že by mohli postaviť komplex s kapacitou 50 miest. "Potrebujeme však vypracovať projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie a potom začať so stavbou," zdôraznila s tým, že na to hľadajú možnosti financovania.



V súčasnosti navštevuje túto školu 240 žiakov vo všetkých formách štúdia. "Najväčší záujem eviduje v študijných odboroch obchodnej akadémie a z učebných odborov je to najmä odbor čašník/servírka a kuchár/kuchárka," priblížila hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková s tým, že vznikla spojením obchodnej akadémie a stredného odborného učilišťa. Ponúka študijné a učebné odbory, ktoré sú zamerané na obchod, ekonomiku a účtovníctvo, logistiku, gastronomické služby a stavebné odbory.



BBSK zriaďuje v okrese Veľký Krtíš štyri stredné školy. Od septembra z nich však vznikne jeden kampus.