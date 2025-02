Spojená škola Modrý Kameň sa plánuje zapojiť do projektu na jej obnovu

Banská Bystrica 20. februára (TASR) - Spojená škola Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese sa plánuje zapojiť do projektu na obnovu jej interiéru i exteriéru. Jeho hodnota je vyše 800.000 eur. TASR o tom informovala Lenka Štepáneková, hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý školu zriaďuje.



Zariadenie sa chce zapojiť do Integrovaných územných investícií Programu Slovensko s projektom Harmónia chutí a kvalita služieb v Spojenej škole Modrý Kameň. Predmetom bude rekonštrukcia priestorov, úprava exteriéru budovy, modernizácia multifunkčného ihriska a postupná debarierizácia objektov. Podľa BBSK cieľom je vytvoriť koncept smart školy, ktorá zodpovedá štandardu 21. storočia.



Hovorkyňa uviedla, že v tomto roku tiež uskutočnia projekt debarierizácie školy, ktorý je financovaný z plánu obnovy. "Rovnako vytvoria exteriérovú enviroučebňu, na čo získali finančné zdroje z výzvy z Envirofondu," spomenula.



V súčasnosti navštevuje túto školu 265 žiakov vo všetkých formách štúdia. V uplynulom školskom roku ich bolo 259. "Momentálne eviduje najväčší záujem v študijných odboroch obchodnej akadémie a z učebných odborov je to najmä odbor čašník/servírka a kuchár/kuchárka," priblížila Štepáneková s tým, že vznikla spojením obchodnej akadémie a stredného odborného učilišťa. Ponúka študijné a učebné odbory, ktoré sú zamerané na obchod, ekonomiku a účtovníctvo, logistiku, gastronomické služby a stavebné odbory.



BBSK zriaďuje v okrese Veľký Krtíš štyri stredné školy. Okrem Modrého Kameňa sú vo Veľkom Krtíši, a to Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho a stredná odborná škola. Tá je aj v Želovciach a zameriava sa na vzdelávanie žiakov v oblasti záhradníctva, tvorby krajiny, poľnohospodárstva a agroturistiky.