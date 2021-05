Spojená škola na Pankúchovej má kvalitnejšie podmienky na športovanie

Bratislava 21. mája (TASR) – Spojená škola na Pankúchovej ulici v bratislavskej Petržalke má kvalitnejšie podmienky na športovanie. Rekonštrukciu podstúpili telocvične, pribudla tiež nová posilňovňa a miestnosť na zumbu. Preinvestované náklady dosiahli okolo 250.000 eur. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba a riaditeľka školy Zuzana Butler.







„Škola má nadštandardne dobrý vzdelávací program. Má možnosť vychovávať športové talenty, zároveň posilňuje vzťah detí a mládeže k zdravému životnému štýlu a k športu,“ skonštatoval Droba, vyzdvihujúc význam športu predovšetkým po 15 mesiacoch rôznych nariadení a opatrení súvisiacich s pandémiou nového koronavírusu. Súhlasí s ním aj riaditeľka školy, podľa ktorej sa táto vzdelávacia inštitúcia snaží rozvíjať nielen intelektuálne, ale aj športové nadanie žiakov.



Na fasáde budovy školy v piatok zároveň odhalili pamätnú tabuľu Pavlovi a Petrovi Hochschornerovcom, slovenským športovcom, vodným slalomárom a trojnásobným víťazom olympiády, ktorí sú zároveň absolventmi tejto školy. Pre bratov je to podľa ich slov veľká pocta a možno motivujú ďalšie deti, aby skúsili niečo obdobné ako oni. „Možno vyrastú nejakí ďalší olympionici a ďalší dobrí športovci na Slovensku,“ poznamenal Pavol Hochschorner.



Na šport myslí Bratislavský kraj aj v súvislosti s takmer deväťhektárovým pozemkom v Petržalke, kde je v pláne športovo-rekreačný areál. Jeho súčasťou by mal byť podľa Drobu aj športový komplex s dominanciou pre ľadový hokej, atletiku a tri loptové športy s bohatou históriou, a to basketbal, volejbal a hádzaná.