Detva 12. apríla (TASR) – Spojená škola v Detve plánuje modernizovať svoje odborné vzdelávanie. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že odhadovaná suma zákazky je 2.497.405 eur bez DPH.



Predmetom zákazky je nákup materiálno-technického vybavenia učební a dielní praktického vyučovania. Cieľom je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK). Zákazka je rozdelená na štyri samostatné časti, patria medzi ne napríklad vybavenie do dielní, informačné a komunikačné technológie i strojové vybavenie.



Ako sa ďalej uvádza v oznámení, záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 3. mája. Kritériom na ich vyhodnotenie je cena. Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.



Zriaďovateľom Spojenej školy v Detve je BBSK.