Spojená škola v Holíči prejde debarierizáciou za vyše 100.000 eur

Holíč 7. apríla (TASR) - V Spojenej škole v Holíči dôjde k realizácii debarierizácie budovy za viac ako 100.000 eur. Cieľom je vytvorenie vhodných podmienok pre študentov so zdravotným znevýhodnením či s obmedzenou schopnosťou pohybu. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



V rámci projektu dôjde k bezbariérovým stavebným úpravám a k vybudovaniu schodiskovej plošiny. Zhotoviteľom zákazky je spoločnosť Eko Building Senica, ktorá vyhrala verejnú súťaž s cenovou ponukou vo výške 108.697,46 eura s DPH.



Spojená škola v Holíči, kde patrí Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku a Stredná odborná škola dopravy a služieb, je jednou z 19 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktoré sa zapojili do procesu debarierizácie z eurofondov.