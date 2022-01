Spojenú školu v Starej Ľubovni zmodernizujú vďaka eurofondom

Stará Ľubovňa 26. januára (TASR) - V Spojenej škole na Jarmočnej ulici v Starej Ľubovni sa v najbližšom období preinvestuje vyše 4,7 milióna eur z Regionálneho operačného programu. Riaditeľ školy Ján Bondra priblížil, že v rámci projektu sa zrekonštruujú existujúce priestory, urobí sa prístavba pre stolársku dielňu s moderným stolárskym vybavením a vytvorí sa aj cvičný hotel z internátnych izieb.



"Vybuduje sa aj nový moderný objekt pre výučbu ´barbeque´ a cukrárov s množstvom nových zariadení. Vznikne tiež multifunkčné regionálne vzdelávacie centrum a vybudujú sa tri športoviská - multifunkčné ihrisko, atletická dráha a workout ihrisko. Zároveň sa investuje aj do zvýšenia energetickej hospodárnosti školy," vymenoval riaditeľ s tým, že táto modernizácia si vyžiada vyše 3,6 milióna eur a ukončiť ju majú v júli na budúci rok. Bondra ubezpečil, že práce nenarušia vzdelávací proces a v septembri by mali byť pripravené učebne pre praktické vyučovanie.



Ďalších 1,1 milióna eur sa použije na nákup moderného materiálno-technického vybavenia. Doplnený bude napríklad moderný softvér na projektovanie nábytku a interiérov, ako aj ďalšie potrebné IKT a digitálne vybavenie. "Ide o servery, 3D potravinové tlačiarne, kameru, fotoaparát, veľkoformátový ploter či interaktívny dotykový monitor," doplnil Bondra.



Riaditeľ verí, že sa vďaka týmto investíciám zvýši záujem o štúdium v škole, najmä z pohľadu odborného vzdelávania. Zároveň obnova prinesie modernejšie priestory na výučbu. "Cieľom je, aby boli naši žiaci lepšie pripravení na trh práce a pre potreby budúcich zamestnávateľov," skonštatoval.



Projekt je súčasťou Iniciatívy Catching-up Regions v rámci komponentu "Zlepšovanie stredného odborného vzdelávania a prípravy“. Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský upozornil, že jeho cieľom je zlepšenie kvality odborného vzdelávania. Dodal, že práve investície do škôl podobného typu a žiakov, ktorí ju navštevujú, môžu prispieť k vyššej potravinovej sebestačnosti Slovenska.