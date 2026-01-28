< sekcia Regióny
Spoločenský dom v Topoľčanoch má prejsť rekonštrukciou
Projekt počíta s rekonštrukciou fasády Spoločenského domu a realizáciou ďalších stavebných prác.
Autor TASR
Topoľčany 28. januára (TASR) - Mesto Topoľčany pripravuje rekonštrukciu Spoločenského domu. Radnica už vyhlásila verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác.
Ako sa uvádza vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), predpokladaná hodnota zákazky je 1.491.438,97 eura. Projekt počíta s rekonštrukciou fasády Spoločenského domu a realizáciou ďalších stavebných prác. „Ich cieľom je zlepšenie energetickej efektívnosti budovy,“ konštatuje sa v opise zákazky.
Revitalizácia počíta aj so skvalitním a skrášlením vonkajších priestorov. Podľa radnice má byť súčasťou prác aj riešenie vstupu do objektu a vodozádržné opatrenia.
