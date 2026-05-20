< sekcia Regióny
Spoločná akcia inšpekcie práce a polície odhalila desiatky priestupkov
Kontrolná akcia bola súčasťou akčného týždňa Európskeho orgánu práce v sektore cestnej dopravy.
Autor TASR
Nitra 20. mája (TASR) - Desiatky porušení predpisov v cestnej doprave odhalila spoločná kontrolná akcia inšpekcie práce a Policajného zboru SR. Počas akcie skontrolovali takmer 130 vozidiel. Inšpektori práce zistili 19 priestupkov a polícia evidovala ďalších 35 porušení, informoval hovorca Národného inšpektorátu práce Ladislav Kerekeš.
Najčastejšie porušenia zo strany vodičov sa týkali nedodržania povinnej doby odpočinku, chýbajúcich údajov v karte vodiča, nevyhovujúceho technického stavu vozidiel, prekročenia hmotnostných limitov a porušovania dopravných pravidiel vrátane rýchlosti a úhrady diaľničných poplatkov.
Inšpektori práce preverili 12 vodičov, z toho osem zo Slovenska, dvoch z Ukrajiny, jedného z Poľska a jedného z Rumunska. Zistili 19 priestupkov. V šiestich prípadoch uložili blokové pokuty v celkovej výške 350 eur.
Policajný zbor skontroloval 117 vozidiel, z toho 86 zo Slovenska, 22 z krajín EÚ a deväť z tretích krajín. Každé vozidlo podrobili policajti aj kontrolnému meraniu hmotnosti. V 11 prípadoch bola vykonaná podrobná cestná technická kontrola. Polícia zistila 16 porušení u vodičov nákladných vozidiel, z toho v štyroch prípadoch išlo o prekročenie najvyššej prípustnej hmotnosti a v deviatich prípadoch o nevyhovujúci technický stav. V jednom prípade boli zadržané doklady od vozidla. V troch prípadoch išlo o porušenie sociálnej legislatívy v doprave.
Ďalších 19 priestupkov bolo zistených v oblasti dopravnej disciplíny, konkrétne sedem prekročení rýchlosti, 11 prípadov neuhradenia diaľničnej známky a jedno nepoužitie bezpečnostného pásu.
Kontrolu uskutočnili 19. mája za podpory Európskeho orgánu práce. Vykonali ju inšpektori práce z Inšpektorátov práce Nitra a Trnava v spolupráci s príslušníkmi Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre a Banskej Bystrici. Na akcii sa ako pozorovatelia zúčastnili aj inšpektori práce z Cypru, Českej republiky, Belgicka a Nórska.
Kontrolná akcia bola súčasťou akčného týždňa Európskeho orgánu práce v sektore cestnej dopravy, zameraného na posilnenie cezhraničnej spolupráce a efektívneho presadzovania pravidiel v oblasti pracovnej mobility.
Najčastejšie porušenia zo strany vodičov sa týkali nedodržania povinnej doby odpočinku, chýbajúcich údajov v karte vodiča, nevyhovujúceho technického stavu vozidiel, prekročenia hmotnostných limitov a porušovania dopravných pravidiel vrátane rýchlosti a úhrady diaľničných poplatkov.
Inšpektori práce preverili 12 vodičov, z toho osem zo Slovenska, dvoch z Ukrajiny, jedného z Poľska a jedného z Rumunska. Zistili 19 priestupkov. V šiestich prípadoch uložili blokové pokuty v celkovej výške 350 eur.
Policajný zbor skontroloval 117 vozidiel, z toho 86 zo Slovenska, 22 z krajín EÚ a deväť z tretích krajín. Každé vozidlo podrobili policajti aj kontrolnému meraniu hmotnosti. V 11 prípadoch bola vykonaná podrobná cestná technická kontrola. Polícia zistila 16 porušení u vodičov nákladných vozidiel, z toho v štyroch prípadoch išlo o prekročenie najvyššej prípustnej hmotnosti a v deviatich prípadoch o nevyhovujúci technický stav. V jednom prípade boli zadržané doklady od vozidla. V troch prípadoch išlo o porušenie sociálnej legislatívy v doprave.
Ďalších 19 priestupkov bolo zistených v oblasti dopravnej disciplíny, konkrétne sedem prekročení rýchlosti, 11 prípadov neuhradenia diaľničnej známky a jedno nepoužitie bezpečnostného pásu.
Kontrolu uskutočnili 19. mája za podpory Európskeho orgánu práce. Vykonali ju inšpektori práce z Inšpektorátov práce Nitra a Trnava v spolupráci s príslušníkmi Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre a Banskej Bystrici. Na akcii sa ako pozorovatelia zúčastnili aj inšpektori práce z Cypru, Českej republiky, Belgicka a Nórska.
Kontrolná akcia bola súčasťou akčného týždňa Európskeho orgánu práce v sektore cestnej dopravy, zameraného na posilnenie cezhraničnej spolupráce a efektívneho presadzovania pravidiel v oblasti pracovnej mobility.