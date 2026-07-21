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Spoločná akcia polície a FS na D4 odhalila desiatky porušení predpisov
Najčastejším porušením bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, a to v 42 prípadoch.
Autor TASR
Bratislava 21. júla (TASR) - Spoločná kontrolná akcia, ktorú v pondelok (20. 7.) zrealizovala polícia v spolupráci s Finančnou správou (FS) SR na odpočívadle diaľnice D4 Rovinka juh, odhalila desiatky porušení predpisov. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.
„Počas akcie policajti vykonali 405 dychových skúšok na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu vodičov, pričom odhalili dovedna 63 priestupkov,“ približuje polícia.
Najčastejším porušením bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, a to v 42 prípadoch. Policajti odhalili tiež sedem priestupkov súvisiacich s nevyhovujúcim technickým stavom vozidiel, šesť porušení pri kontrole hmotnosti a rozmerov vozidiel či päť prípadov nesprávneho predchádzania. Zaevidovali tiež dva prípady obsluhy mobilného telefónu počas jazdy.
Cieľom akcie bolo zvýšiť bezpečnosť na cestách, preveriť dodržiavanie právnych predpisov zo strany vodičov a zároveň poskytnúť súčinnosť finančnej správe pri výkone colného a daňového dohľadu. Spoločná akcia sa konala v čase od 9.00 do 15.00 h. Podobné akcie majú pokračovať.
„Počas akcie policajti vykonali 405 dychových skúšok na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu vodičov, pričom odhalili dovedna 63 priestupkov,“ približuje polícia.
Najčastejším porušením bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, a to v 42 prípadoch. Policajti odhalili tiež sedem priestupkov súvisiacich s nevyhovujúcim technickým stavom vozidiel, šesť porušení pri kontrole hmotnosti a rozmerov vozidiel či päť prípadov nesprávneho predchádzania. Zaevidovali tiež dva prípady obsluhy mobilného telefónu počas jazdy.
Cieľom akcie bolo zvýšiť bezpečnosť na cestách, preveriť dodržiavanie právnych predpisov zo strany vodičov a zároveň poskytnúť súčinnosť finančnej správe pri výkone colného a daňového dohľadu. Spoločná akcia sa konala v čase od 9.00 do 15.00 h. Podobné akcie majú pokračovať.