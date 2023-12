Bratislava/Žiar nad Hronom 21. decembra (TASR) - Spoločnosť Agel má záujem zachovať žiarsku pôrodnicu a naďalej robí všetko pre stabilizáciu personálnej situácie. Ako ďalej uvádza v reakcii na štvrtkové mimoriadne rokovanie Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ak sa jej podarí získať dostatočný počet kmeňových atestovaných lekárov, potrebných na zabezpečenie plynulej prevádzky oddelenia, činnosť pôrodnice okamžite obnoví.



"Ak nie, je nutné rátať aj so scenárom, že sa činnosť pôrodnice neobnoví, a to v záujme bezpečnosti rodičiek," uviedla Eva Peterová, hovorkyňa Agel SK. Ako ďalej pripomína, nedostatok kvalifikovaného personálu na oddelení dosiahol kritickú úroveň už začiatkom roka 2023, keď ešte nemocnica nebola v správe spoločnosti Agel. Už vtedy podľa nej zachraňovali chod oddelenia poskytnutím kmeňového lekára zo zvolenskej nemocnice.



"Vzhľadom na to, že ani po maximálnom, takmer ročnom úsilí sa nepodarilo personál znova doplniť na zákonné minimum, práve naopak, odišla ďalšia časť personálu, pristúpili sme k dočasnému pozastaveniu činnosti pôrodnice, a to v záujme poskytovania zdravotnej starostlivosti bez ohrozenia rodičiek a ich detí," podotkla.



Dodala tiež, že pod aktuálnu personálnu situáciu sa výrazne podpísala medializácia optimalizácie siete nemocníc, ktorá nemocnice zaradené do prvej úrovne, kam spadla aj žiarska nemocnica, degradovala na pozíciu "doliečovákov", čo znížilo záujem lekárov o prácu v týchto zariadeniach.



Vedenie spoločnosti tiež podľa hovorkyne personál pôrodnice ubezpečilo, že z dôvodu organizačnej zmeny o prácu nikto z nich nepríde. "Každý člen pracovného personálu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia dostal pracovnú ponuku umiestniť sa počas jeho dočasného uzatvorenia buď priamo v nemocnici alebo v iných našich zdravotníckych zariadeniach v sieti," skonštatovala.



Spoločnosť podľa Peterovej v úvode nového roka začne reorganizáciu nemocnice spojenú s investíciou do rekonštrukcie a materiálneho vybavenia s cieľom skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zabezpečiť väčší komfort pre pacientov a vytvoriť lepšie pracovné prostredie pre zamestnancov. "Veríme, že aj tieto investície do žiarskej nemocnice pomôžu znásobiť jej kredit, prilákať kvalifikovaný personál a zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti v regióne," podotkla.



O všetkých týchto skutočnostiach sú podľa nej predstavitelia mesta Žiar nad Hronom, ako aj predstavitelia BBSK priebežne informovaní. O ďalších plánoch rozvoja nemocnice ich spoločnosť oboznámi aj na januárovom zastupiteľstve.



Poslanci BBSK na štvrtkovom zasadnutí zastupiteľstva schválili uznesenie, v ktorom žiadajú spoločnosť Agel SK, aby do konca marca budúceho roka predložila návrh zmluvných garancií zachovania rozsahu zdravotnej starostlivosti poskytovanej žiarskou nemocnicou. Kraj zároveň spoločnosť vyzýva, aby vynaložila maximálne úsilie o znovuobnovenie prevádzky žiarskej pôrodnice a žiada ju, aby na januárovom zasadnutí Zastupiteľstva BBSK predstavila víziu zachovania rozsahu zdravotnej starostlivosti poskytovanej v žiarskej nemocnici, a to spolu s investičným plánom na zlepšenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti.