Spoločnosť Agel predstavila svoje investičné plány do nemocníc

Banská Bystrica 14. januára (TASR) - Šanca, že spoločnosť Agel obnoví činnosť žiarskej pôrodnice, je približne 30 percent. Na štvrtkovom (11. 1.) zasadnutí zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) to skonštatoval predseda Predstavenstva Agel a Agel SK Michal Pišoja. Poslancom zároveň predstavil investičné plány spoločnosti do nemocníc na území Banskobystrického kraja.



Podľa Pišoju sa pod súčasnú situáciu v žiarskej pôrodnici podpísala kategorizácia nemocníc. Tá ju zaradila do prvej kategórie nemocníc, čo ju podľa jeho slov "zneatraktívnilo pre lekársky aj nelekársky personál". Práve pre nedostatok personálu pozastavila pôrodnica od 15. decembra 2023 svoju činnosť na obdobie troch mesiacov.



Pišoja poukázal na dlhodobo klesajúci počet pôrodov v zariadení. "Vyhláška je jasná a napriek vyjadreniam či už ministerstva alebo iných kompetentných ľudí, že to nie je prekážka, je to prekážka a bude to prekážka. Stávame sa veľmi nedôveryhodným partnerom pre akékoľvek lekára, ktorému sľubujeme, že pôrodnica bude ďalej fungovať, keď nebude mať 800 pôrodov, keďže vyhláška hovorí jasne," podotkol vo svojom vystúpení.



Predseda BBSK Ondrej Lunter po zasadnutí uviedol, že zachovanie žiarskej pôrodnice ostáva aj naďalej prioritou kraja. Priblížil, že poslancov spoločnosť oboznámila s plánovanými investíciami do žiarskej nemocnice, ale aj návrhom zmluvných garancií o rozsahu zdravotnej starostlivosti na najbližších päť rokov. Taktiež s investíciami do nemocnice v Banskej Štiavnici ale tiež už čiastočne spustenou investíciou v objeme 50 miliónov eur do zvolenskej nemocnice a s tým súvisiacou žiadosťou o predĺženie nájomnej zmluvy o ďalších 20 rokov.



"O všetkých týchto bodoch budeme rokovať najbližšie dva mesiace a naším cieľom je, aby sme na marcovom zastupiteľstve schválili konkrétnu zmluvu, konkrétne záväzky a konkrétne garancie. Je pre nás mimoriadne dôležité a budeme dbať na to, aby bola obnovená činnosť gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia na jednej strane a na druhej, aby sme získali investičné a zmluvné garancie, že spoločnosť počíta s nemocnicou v Žiari nad Hronom," dodal Lunter.



Avizované investície do žiarskej nemocnice víta aj primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal a považuje ich za dobrú správu. "Na druhej strane sa nestotožňujem s vyjadrením, že opätovné otvorenie pôrodnice v žiarskej nemocnici po avizovaných troch mesiacoch vidí spoločnosť Agel tak na 30 percent, pretože nie je schopná zohnať adekvátny personál. Generálny riaditeľ sa taktiež odvolával na vyhlášku ministerstva zdravotníctva, ktorá má vstúpiť do platnosti a ktorá určuje pre pôrodnice minimálnu hranicu 800 pôrodov ročne, pričom žiarska pôrodnica ich vykonávala okolo 500," uviedol v tejto súvislosti na sociálnej sieti.



Preto chce Antal žiadať, aby sa do nájomnej zmluvy medzi BBSK a Agel SK okrem zachovania rozsahu ostatných oddelení prijal dodatok, ktorý hovorí o povinnosti prevádzkovať aj pôrodnicu, pokiaľ sa zmení vyhláškou minimálny počet pôrodov na 400 až 500 ročne. "Verím, že v zastupiteľstve BBSK sa nájde dostatok kolegov poslancov, ktorý tento môj návrh podporia," dodal Antal s tým, že požiadavkou BBSK na prevádzkovateľa nemocníc je, aby zachoval rozsah zdravotníckej starostlivosti v plnom rozsahu minimálne na najbližších päť rokov.