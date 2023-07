Spoločnosť Agel vlastní ďalšie nemocnice v Banskobystrickom kraji

Banská Bystrica 3. júla (TASR) - Spoločnosť Agel je od prvého júla vlastníkom ďalších troch nemocníc a dvoch polikliník v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Týka sa to nemocníc v Žiari nad Hronom, Banskej Štiavnici, Mammacentra sv. Agáty v Banskej Bystrici a polikliník v Žiari nad Hronom a vo Zvolene. TASR o tom informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková.



Ako ďalej uviedla, transakcia medzi sieťou ProCare a Svet zdravia a zdravotníckou sieťou Agel sa začala vlani v júni a koncom apríla tohto roku ju odsúhlasil Protimonopolný úrad SR. "Výšku transakcie sa obidve strany rozhodli nezverejňovať," zdôraznila.



Nemocnice aj polikliniky tak budú fungovať pod novými názvami. Budú to Nemocnica Agel Žiar nad Hronom, Nemocnica Agel Banská Štiavnica, Agel Mammacentrum sv. Agáty, Nemocnica Agel Zvolen - Poliklinika a Poliklinika Agel Žiar nad Hronom. "Pre pacientov zostávajú zachované všetky doteraz poskytované služby, ako aj objednávky na vyšetrenia a plánované zákroky," objasnila hovorkyňa a doplnila, že nové sú mailové adresy, webové portály a niektoré kontakty.



Podľa Pavlikovej päť pracovísk, ktoré prevzali do svojej správy, zamestnáva spolu približne 600 pracovníkov. "Keďže transakcia sa uskutočnila prechodom všetkých práv a povinností, pre ich výkon práce sa v tejto chvíli nič nemení," vysvetlila.



Zdravotnícka sieť Agel na Slovensku pôsobí od roku 2006. V rámci regiónu stredného Slovenska má pôsobiská vo Zvolene, v Krupine, v Zlatých Moravciach i v Leviciach.