Spoločnosť Harmanec-Kuvert podala pomocnú ruku zamestnankyniam

ECO-INVESTMENT, a.s.:

ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský investičný holding vedený priemyselníkom Milanom Fiľom. Holding pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.

Brezno 30. novembra (OTS) - V obci Heľpa zachvátil v noci zo 17. na 18. októbra 2022 ničivý požiar tri rodinné domy. Spoločnosť Harmanec-Kuvert ako zodpovedný zamestnávateľ, ktorému záleží na komunite, v ktorej pôsobí, poskytol pomoc svojim zamestnankyniam, ktorých domy zasiahli plamene.Požiar, ktorý vypukol v jednom z domov v obci Heľpa, zasiahol aj susedné rodinné domy, v ktorých bývajú Darina Rusnáková a Anna Lacková, dlhoročné zamestnankyne horehronského závodu Harmanec- Kuvert. Spoločnosť neostala nečinná a svojim zamestnankyniam bez váhania podala pomocnú ruku, a to bezprostredne po tragédii. Pomohla s nákupom krytiny na strechu a tak isto s jej opravou. Obom zamestnankyniam takisto zmiernila dopady požiaru finančným darom a ľahostajní neostali ani kolegovia, ktorí prispeli na dobrovoľnú finančnú zbierku.„Spoločnosť je len do takej miery silná, do akej miery sa vie postarať o svojich zamestnancov. Každá tragédia, ktorá ich zasiahne, sa nás dotýka. Preto si v takýchto situáciách nikdy nekladieme otázku, či pomôcť alebo nie. Je našou morálnou povinnosťou pomáhať komunite, v ktorej pôsobíme. Sme radi, že sme našim dlhoročným pracovníčkam mohli podať pomocú ruku a blížiace sa sviatky tak budú môcť stráviť v kruhu rodiny so strechou nad hlavou,“ hovorí Milan Fiľo, prezident akciovej spoločnosti Eco-Investment, ktorá je spoluvlastníkom breznianskeho závodu. Zároveň dodáva, že si váži solidaritu medzi zamestnancami, čoho dôkazom je aj finančná zbierka.Stopy po požiari aj vďaka nezištnej pomoci spoločnosti a jej zamestnancov pomaly miznú a domy začínajú naberať pôvodné kontúry. „Zo srdca ďakujeme riaditeľovi spoločnosti Harmanec-Kuvert a všetkým kolegom, ktorí sa rozhodli nezostať ľahostajní a prispeli na dobrovoľnú finančnú zbierku na pomoc pri odstraňovaní škôd našich domovoch, ktoré vznikli v dôsledku požiaru. Vďaka za každé milé slovo a solidaritu. Veľmi si to vážime, pretože ochota podať pomocnú ruku kolegovi - známemu, ktorého postihla tragédia, nie je bežná,“ hovoria obe zamestnankyne firmy.Závod Harmanec – Kuvert Brezno, ktorý je už takmer 20 rokov súčasťou holdingu ECO – INVESTMENT a.s., vyrába v súčasnosti najmä papierové obálky. Ich ročná produkcia je viac ako 1, 7 miliardy kusov (6 mil. kusov denne) a v segmente je stredoeurópskym lídrom. V roku 2022 začala spoločnosť s 2. etapou modernizácie výroby papierových tašiek s cieľom zvýšiť celkovú výrobu z dnešných 100 mil. kusov za rok na 500 až 550 mil. Závod zamestnáva 210 ľudí a ich počet sa postupne zvýši na 270.